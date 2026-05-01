Trapani, voragine in viale delle Sirene: mezzo per la pulizia sprofonda nell’asfalto

01/05/2026 09:05:00

Attimi di paura questa mattina a Trapani, in viale delle Sirene, uno dei tratti più frequentati del lungomare cittadino. Un mezzo per la pulizia della strada è stato improvvisamente inghiottito da una buca che, nel giro di pochi istanti, si è trasformata in una vera e propria voragine.

Il cedimento dell’asfalto ha colto di sorpresa l’operatore alla guida del mezzo. Per fortuna, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Ma le immagini dell’accaduto – con il veicolo sprofondato nella carreggiata – raccontano meglio di qualsiasi parola la gravità della situazione.

Un punto simbolico della città

L’episodio è avvenuto in una zona tutt’altro che periferica. Viale delle Sirene rappresenta infatti uno dei “biglietti da visita” di Trapani, affacciato sul mare e frequentato quotidianamente da residenti e turisti.

Proprio per questo, quanto accaduto riaccende i riflettori sulle condizioni della rete stradale cittadina e sulla manutenzione del territorio.

L’attacco politico

Durissimo il commento del consigliere comunale di opposizione Maurizio Miceli, che parla senza mezzi termini di “vergogna pubblica”.

“Questa non è una buca – afferma – è il simbolo plastico del fallimento totale di questa amministrazione. Qui non crolla solo la strada, ma la credibilità di chi governa, la sicurezza dei cittadini e il rispetto per una città lasciata allo sbando”.

Miceli sottolinea anche il rischio evitato: “Poteva esserci chiunque: un operatore, un passante, un bambino. Oggi è andata bene. Domani?”.

“Dimissioni immediate”

Il consigliere conclude con un affondo politico diretto al sindaco Giacomo Tranchida:

“Basta scuse, basta silenzi, basta propaganda. Questa amministrazione ha fallito sotto gli occhi di tutti. Per questo chiedo le dimissioni immediate del sindaco. ‘Buon cammino’? Sì, verso il baratro”.



