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Cronaca
01/05/2026 09:05:00

Trapani, voragine in viale delle Sirene: mezzo per la pulizia sprofonda nell’asfalto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-05-2026/trapani-voragine-in-viale-delle-sirene-mezzo-per-la-pulizia-sprofonda-nell-asfalto-450.jpg

Attimi di paura questa mattina a Trapani, in viale delle Sirene, uno dei tratti più frequentati del lungomare cittadino. Un mezzo per la pulizia della strada è stato improvvisamente inghiottito da una buca che, nel giro di pochi istanti, si è trasformata in una vera e propria voragine.

Il cedimento dell’asfalto ha colto di sorpresa l’operatore alla guida del mezzo. Per fortuna, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Ma le immagini dell’accaduto – con il veicolo sprofondato nella carreggiata – raccontano meglio di qualsiasi parola la gravità della situazione.

 

Un punto simbolico della città

 

L’episodio è avvenuto in una zona tutt’altro che periferica. Viale delle Sirene rappresenta infatti uno dei “biglietti da visita” di Trapani, affacciato sul mare e frequentato quotidianamente da residenti e turisti.

Proprio per questo, quanto accaduto riaccende i riflettori sulle condizioni della rete stradale cittadina e sulla manutenzione del territorio.

 

L’attacco politico

 

Durissimo il commento del consigliere comunale di opposizione Maurizio Miceli, che parla senza mezzi termini di “vergogna pubblica”.

“Questa non è una buca – afferma – è il simbolo plastico del fallimento totale di questa amministrazione. Qui non crolla solo la strada, ma la credibilità di chi governa, la sicurezza dei cittadini e il rispetto per una città lasciata allo sbando”.

Miceli sottolinea anche il rischio evitato: “Poteva esserci chiunque: un operatore, un passante, un bambino. Oggi è andata bene. Domani?”.

 

“Dimissioni immediate”

Il consigliere conclude con un affondo politico diretto al sindaco Giacomo Tranchida:
“Basta scuse, basta silenzi, basta propaganda. Questa amministrazione ha fallito sotto gli occhi di tutti. Per questo chiedo le dimissioni immediate del sindaco. ‘Buon cammino’? Sì, verso il baratro”.

 



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