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» Dalla Regione
01/05/2026 11:00:00

"Sicilia che Piace", la Regione pubblica la garduatoria: 97 progetti finanziabili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-05-2026/sicilia-che-piace-la-regione-pubblica-la-garduatoria-97-progetti-finanziabili-450.jpg

La Regione Siciliana punta sulla promozione dei territori e delle eccellenze locali. Il dipartimento delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria provvisoria del bando “Sicilia che Piace”, destinato agli enti locali per iniziative di valorizzazione territoriale.

A fronte di 211 progetti presentati, sono 97 quelli ritenuti finanziabili, mentre 87 risultano ammissibili ma non coperti dalle risorse disponibili. Ventisette, invece, le proposte escluse o giudicate non finanziabili. L’investimento complessivo ammonta a 1,6 milioni di euro.

«Con questo intervento continuiamo a sostenere i territori e le loro eccellenze – ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo –. Si tratta di risorse importanti che consentono ai Comuni di investire nella promozione, nell’organizzazione di eventi e nella valorizzazione dell’identità siciliana, con effetti diretti sul turismo e sull’economia locale».

Dopo la pubblicazione della graduatoria si apre ora la fase di verifica e la possibilità di presentare osservazioni. Solo al termine di questo iter si arriverà alla graduatoria definitiva e all’assegnazione dei fondi, con l’obiettivo di accelerare le procedure e permettere agli enti locali di avviare rapidamente le attività finanziate.

 

                                                                                                                                  ****

 

Credito al consumo: sostegno alle famiglie a basso reddito

Prosegue anche nel 2026 la misura della Regione Siciliana dedicata al credito al consumo, gestita da Irfis, che prevede il rimborso degli interessi sugli acquisti di beni durevoli non di lusso per i cittadini con redditi più bassi.

Nel primo trimestre dell’anno sono state presentate 1.188 domande, per un totale di circa 3,2 milioni di euro richiesti. Le istanze sono già state approvate e i pagamenti saranno effettuati entro la prima settimana di maggio. Il contributo varia da un minimo di 150 euro fino a un massimo di 5 mila euro.

L’obiettivo per il 2026 è raggiungere quota cinquemila richieste, così da utilizzare interamente il plafond disponibile di 15 milioni di euro, mantenendo tempi rapidi nell’erogazione.

«Abbiamo introdotto questa misura e continuiamo a sostenerla – ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani – perché favorire i consumi, soprattutto tra i soggetti con redditi più bassi, è fondamentale per la crescita economica. Le condizioni di accesso sono favorevoli e rappresentano un aiuto concreto per molte famiglie siciliane».

Il contributo è riservato a chi possiede un Isee inferiore a 30 mila euro e copre fino al 70% degli interessi. È previsto per finanziamenti legati all’acquisto di beni come auto fino a 1600 cc o ibride fino a 35 kW, motocicli fino a 250 cc, mobili, elettrodomestici, dispositivi medici, protesi e pannelli fotovoltaici.

La misura, avviata il 15 maggio 2025, ha già finanziato lo scorso anno 3.500 pratiche per un totale di circa 10 milioni di euro.

 



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