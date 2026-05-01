Amministrative, Di Paola (M5S): “Alleanze in tutti i comuni. Il tempo di Schifani è finito”

01/05/2026 14:00:00

“Non corriamo da soli, ma sempre in alleanza”. È questa la linea del Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative in Sicilia, secondo il coordinatore regionale Nuccio Di Paola. L’obiettivo dichiarato è superare i risultati del 2020, aumentando il numero di sindaci e consiglieri comunali eletti, ma con uno sguardo già proiettato alle prossime elezioni regionali.

“Prove tecniche” per le regionali

Per Di Paola, la tornata amministrativa rappresenta qualcosa di più di un semplice test locale: “Stiamo facendo le prove tecniche per le regionali, che potrebbero essere più vicine di quanto si pensi”. In quest’ottica, il M5S rivendica il ruolo di “perno” della coalizione anti-governo guidato da Renato Schifani, sottolineando il dialogo avviato con tutte le forze politiche alternative.

Liste e territori coinvolti

Sono 13 i Comuni in cui il Movimento è presente con il proprio simbolo insieme ad altre forze della coalizione. Tra questi, centri importanti come Termini Imerese, Marsala, Messina e Augusta. Nei Comuni più piccoli, sotto i 15 mila abitanti, i candidati pentastellati correranno invece all’interno di liste civiche.

L’attacco al governo regionale

Duro il giudizio di Di Paola sull’operato dell’attuale esecutivo: “Il tempo di Schifani è finito. I siciliani sono stanchi di scandali, malgoverno e di una sanità a pezzi”. Un messaggio che punta a trasformare il voto amministrativo in un primo segnale politico contro il governo regionale.



