Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
01/05/2026 14:00:00

Amministrative, Di Paola (M5S): “Alleanze in tutti i comuni. Il tempo di Schifani è finito”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-05-2026/amministrative-di-paola-m5s-alleanze-in-tutti-i-comuni-il-tempo-di-schifani-e-finito-450.jpg

“Non corriamo da soli, ma sempre in alleanza”. È questa la linea del Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative in Sicilia, secondo il coordinatore regionale Nuccio Di Paola. L’obiettivo dichiarato è superare i risultati del 2020, aumentando il numero di sindaci e consiglieri comunali eletti, ma con uno sguardo già proiettato alle prossime elezioni regionali.

 

“Prove tecniche” per le regionali
Per Di Paola, la tornata amministrativa rappresenta qualcosa di più di un semplice test locale: “Stiamo facendo le prove tecniche per le regionali, che potrebbero essere più vicine di quanto si pensi”. In quest’ottica, il M5S rivendica il ruolo di “perno” della coalizione anti-governo guidato da Renato Schifani, sottolineando il dialogo avviato con tutte le forze politiche alternative.

Liste e territori coinvolti
Sono 13 i Comuni in cui il Movimento è presente con il proprio simbolo insieme ad altre forze della coalizione. Tra questi, centri importanti come Termini Imerese, Marsala, Messina e Augusta. Nei Comuni più piccoli, sotto i 15 mila abitanti, i candidati pentastellati correranno invece all’interno di liste civiche.

L’attacco al governo regionale
Duro il giudizio di Di Paola sull’operato dell’attuale esecutivo: “Il tempo di Schifani è finito. I siciliani sono stanchi di scandali, malgoverno e di una sanità a pezzi”. Un messaggio che punta a trasformare il voto amministrativo in un primo segnale politico contro il governo regionale.

 



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...