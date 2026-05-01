Salute mentale: a Bonagia il confronto tra sanità e giustizia sui pazienti autori di reato

01/05/2026 10:00:00

Si terrà il 7 e 8 maggio 2026, presso la Tonnara di Bonagia Resort, a Valderice, il congresso dal titolo “Potenziamento dei DSM della Regione Sicilia: pazienti autori di reato tra clinica, diritto e sistemi territoriali”, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Trapani.

L’iniziativa, co-finanziata dalla Regione Siciliana, rientra nell’ambito di un progetto approvato dall’Assessorato regionale alla Salute con decreto n. 113 del 13 febbraio 2023. L’obiettivo è approfondire il rapporto tra sistema sanitario e sistema giudiziario nella gestione dei pazienti autori di reato.

Al congresso parteciperanno operatori sanitari e rappresentanti del mondo della giustizia provenienti da diverse realtà italiane. Prevista la presenza di psichiatri, psicologi, magistrati, avvocati, assistenti sociali e altri professionisti del settore. Tra i relatori figurano esperti di psichiatria forense come Roberto Catanesi, Stefano Ferracuti e Francesco Carabellese.

Secondo il direttore del DSM dell’Asp di Trapani e responsabile scientifico dell’evento, Gaetano Vivona, il confronto nasce dall’esigenza di rafforzare l’integrazione tra ambito clinico e giuridico, soprattutto nella gestione di casi complessi che richiedono competenze multidisciplinari e una presa in carico coordinata a livello territoriale.

Il Dipartimento di Salute Mentale svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici, in linea con il modello di assistenza territoriale introdotto dalla Legge 180. Negli anni, il suo ruolo si è ampliato includendo anche situazioni con rilevanza sociale e giudiziaria, come quelle dei pazienti coinvolti in procedimenti penali.

Il programma del congresso prevede quattro sessioni scientifiche e momenti di confronto tra i direttori dei DSM siciliani e rappresentanti istituzionali. Tra i temi in agenda: la valutazione della pericolosità sociale e dell’imputabilità, la gestione dei casi complessi in collaborazione con UEPE, SerD e Neuropsichiatria infantile, i percorsi riabilitativi e il futuro delle REMS.

Nel corso della seconda giornata si discuterà anche della possibile istituzione di unità di psichiatria forense all’interno dei DSM siciliani e del ruolo dei consulenti tecnici nei procedimenti giudiziari. I lavori si concluderanno con una tavola rotonda finalizzata alla definizione di un protocollo operativo tra sistema sanitario e giustizia.

L’evento è accreditato ECM per diverse figure professionali e riconosciuto dall’Ordine degli avvocati di Trapani. La segreteria organizzativa è affidata a Biba Group.



