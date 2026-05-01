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Se ne sono andati

Se ne sono andati
01/05/2026 22:05:00

Trapani, muore a 31 anni Riccardo Fici: lutto nella scuola e nel mondo sportivo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-05-2026/trapani-muore-a-31-anni-riccardo-fici-lutto-nella-scuola-e-nel-mondo-sportivo-450.jpg

Un’intera comunità sotto choc a Trapani per la scomparsa del professore Riccardo Fici, docente dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” a Misiliscemi, morto a soli 31 anni.
Una notizia che si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, lasciando sgomenti colleghi, studenti e famiglie. Il giovane insegnante era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo un malore improvviso e le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.
 

A ricordarlo è la stessa scuola con una nota carica di dolore: “La comunità scolastica si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia del prof. Riccardo Fici, docente nel nostro Istituto Comprensivo, prematuramente scomparso. In questo momento di grande tristezza, il Dirigente Scolastico, i docenti e tutto il personale partecipano con sincera commozione a un dolore che tocca profondamente tutta la comunità scolastica, per una vita così presto interrotta”.
 

Un pensiero particolare è rivolto alla famiglia: “Alla sua famiglia, e in particolare ai genitori, giunga l’abbraccio di tutta la comunità scolastica e le nostre più sentite condoglianze”.
Fici era un docente apprezzato e benvoluto, conosciuto anche fuori dall’ambito scolastico per la sua attività come istruttore nella palestra Et Club. Una presenza attiva, punto di riferimento per tanti giovani.

Anche il mondo dello sport lo ricorda con parole di grande affetto: “Tutto lo staff del Gymnasium E.T. Club si stringe con immenso affetto, in questo momento di grande dolore, attorno alla famiglia del nostro caro e amato Riccardo Fici. Un fratello per tutti noi, che oltre alla professionalità ha sempre dimostrato grande educazione, sensibilità, rispetto e senso di appartenenza. Ci mancherai tanto caro Riccardo, vola in alto”.
La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto, tra le aule della scuola e nella vita quotidiana della comunità.


Se ne sono andati | 2026-04-30 19:06:00
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