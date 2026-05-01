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Cultura

» Sociale
01/05/2026 11:40:00

Erice, il Rotary chiude “Cre.S.Co”: il 14 maggio giornata conclusiva con famiglie, volontari e istituzioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-05-2026/erice-il-rotary-chiude-cre-s-co-il-14-maggio-giornata-conclusiva-con-famiglie-volontari-e-istituzioni-450.jpg

Si terrà mercoledì 14 maggio la giornata conclusiva di “Cre.S.Co”, il progetto di impegno sociale promosso dal Rotary Club Trapani Erice e dedicato al rafforzamento delle relazioni tra genitori e figli nel quartiere San Giuliano di Erice.

 

Un percorso avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di creare occasioni di ascolto, dialogo e crescita condivisa all’interno di un’area del territorio che da tempo richiede attenzione sul piano educativo e sociale, attraverso il coinvolgimento diretto delle famiglie e dei minori che frequentano il Centro Sociale “Peppino Impastato”.

 

L’iniziativa finale si svolgerà alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, Sergio Malizia, e sarà articolata in due distinti momenti.

Il primo appuntamento, previsto alle ore 18 proprio al centro “Peppino Impastato”, avrà un carattere informale e partecipativo e vedrà protagonisti i bambini, i genitori e i soci volontari del Rotary che hanno preso parte al progetto. 

Sarà una festa conclusiva pensata per condividere i risultati dell’esperienza vissuta insieme e per ribadire la necessità di continuare a investire su luoghi di aggregazione e percorsi capaci di consolidare i legami familiari e comunitari.

 

Il secondo momento si svolgerà invece alle ore 19.30 nella sede del Rotary Club Trapani Erice e avrà una dimensione più istituzionale. 

All’incontro prenderanno parte i soci del club, rappresentanti delle amministrazioni locali e autorità del territorio, chiamati a confrontarsi sull’esperienza maturata e sulle prospettive future di progettualità sociali rivolte alle famiglie.

 

“Cre.S.Co” è stato realizzato presso il Centro Sociale “Peppino Impastato” grazie alla collaborazione tra Rotary Trapani Erice, Rotary Trapani, Rotaract Trapani Erice e associazione "Incoscienti", configurandosi come un intervento mirato a migliorare la qualità delle relazioni familiari attraverso laboratori condivisi, attività educative e momenti di ascolto.

 

La giornata del 14 maggio rappresenterà anche uno degli ultimi appuntamenti pubblici del mandato della presidente del Rotary Club Trapani Erice, Patrizia Barbera, che ha seguito da vicino la nascita e lo sviluppo del progetto. Il suo anno rotariano si concluderà infatti a luglio con il tradizionale passaggio della campana.

 

"Questo progetto ha rappresentato per il nostro club molto più di un’iniziativa. È stato un percorso di presenza concreta accanto alle famiglie, vissuto pienamente nello spirito del servizio", ha dichiarato la presidente Barbera, sottolineando come il lavoro svolto abbia consentito di costruire relazioni, ascoltare bisogni reali e condividere esperienze significative.

 

Con la chiusura di “Cre.S.Co”, il Rotary Club Trapani Erice punta ora a rilanciare l’attenzione sul tema del benessere relazionale e del sostegno educativo nei quartieri più complessi, nella convinzione che la coesione sociale passi anche dalla capacità di rafforzare il tessuto familiare e comunitario.

 

 



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