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Politica

» Vivavoce
01/05/2026 11:10:00

Sanità Sicilia, Schillaci (M5S): "Ritardi stipendi nelle RSA, verifiche sulla gestione fondi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/sanita-sicilia-schillaci-m5s-ritardi-stipendi-nelle-rsa-verifiche-sulla-gestione-fondi-450.jpg

 “Nel sistema delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) convenzionate con il Servizio sanitario regionale si stanno registrando forti tensioni legate al mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, con ritardi che in alcuni casi si protraggono per mesi. Tutto ciò sta avvenendo nonostante la puntualità dei flussi economici provenienti dal sistema pubblico.

 

 Infatti le Rsa, con cadenza mensile, presentano alle Asp la rendicontazione degli ospiti accolti, ricevendo regolarmente le rette previste per i servizi erogati. E’ opportuno che il governo regionale si attivi per una verifica approfondita sulla gestione finanziaria delle Rsa, che come è noto svolgono una funzione di primaria importanza nel sistema di welfare sanitario, garantendo assistenza continuativa a persone anziane, non autosufficienti e affette da gravi patologie, come il morbo di Alzheimer. Il diritto alla retribuzione è costituzionalmente garantito e non può essere subordinato a inefficienze gestionali, né il mancato o ritardato pagamento degli stipendi può essere accettato come prassi, considerando l’insostenibilità di tale situazione sul piano umano e sociale e le innegabili ricadute che ciò causa alla qualità dei servizi, alla continuità assistenziale ed al clima organizzativo delle strutture, con il rischio concreto di compromettere il livello di tutela e di sicurezza degli ospiti. 

 

Faccio appello al presidente della Regione Renato Schifani affinché su tale situazione verifichi, anche con attività di ispezione, che la gestione economica delle Rsa rispetti le priorità legate al pagamento degli stipendi, per i quali la Regione eroga i contributi finanziari”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale sicilia, che sui ritardi negli stipendi ai dipendenti delle Rsa ha presentato anche un'interrogazione parlamentare.



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