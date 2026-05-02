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Cronaca
02/05/2026 09:54:00

Addio ad Alex Zanardi, campione oltre ogni limite morto a 59 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-05-2026/1777708387-0-addio-ad-alex-zanardi-campione-oltre-ogni-limite-morto-a-59-anni.jpg

È morto Alex Zanardi. Aveva 59 anni. Una notizia che scuote il mondo dello sport e non solo, perché Zanardi non è stato soltanto un campione, ma un simbolo universale di forza, resilienza e capacità di rinascere.


La sua vita è stata una sfida continua al limite. Prima pilota di Formula 1, poi protagonista negli Stati Uniti nella Formula Cart, dove conquistò successi e notorietà internazionale. La carriera cambiò drammaticamente nel 2001, quando un terribile incidente sul circuito del Lausitzring gli costò entrambe le gambe. Un momento che avrebbe segnato chiunque, ma non lui.

 


Zanardi ripartì. E lo fece ancora più forte. Tornò a correre con vetture adattate e, soprattutto, iniziò una nuova straordinaria avventura nello sport paralimpico. Nell’handbike diventò un punto di riferimento mondiale, conquistando quattro medaglie d’oro alle Paralimpiadi e numerosi titoli iridati.


Non era solo sport. Era un messaggio. Un modo concreto di dimostrare che anche dopo una tragedia si può ricostruire tutto, persino meglio di prima. Con il suo sorriso, la sua ironia e quella leggerezza mai banale, era riuscito a entrare nel cuore di milioni di persone.
Nel 2020 un nuovo, gravissimo incidente in handbike, sulle strade della Toscana, lo aveva riportato in una lunga e difficile battaglia. Da allora, sulle sue condizioni era calato il massimo riserbo, fino alla notizia di oggi.


Zanardi lascia un’eredità enorme. Non solo nei risultati sportivi, ma nell’idea stessa di limite, che con lui sembrava sempre destinato a spostarsi un po’ più in là.
Più che un campione, un esempio. Di quelli che restano.



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