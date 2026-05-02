Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
02/05/2026 08:04:00

Anna Grassellino conquista Washington: la scienziata marsalese tra i consiglieri del Dipartimento dell’Energia USA

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-05-2026/anna-grassellino-conquista-washington-la-scienziata-marsalese-tra-i-consiglieri-del-dipartimento-dell-energia-usa-450.jpg

Marsala e la Sicilia tornano a brillare sulla scena scientifica internazionale. E lo fa con uno dei suoi talenti più riconosciuti al mondo: Anna Grassellino. La fisica siciliana è stata nominata in uno dei comitati più influenti degli Stati Uniti in ambito scientifico. Un incarico di prestigio, ma anche una responsabilità enorme: contribuire a orientare il futuro della ricerca, in particolare nel campo della computazione quantistica.

 

Nomina al comitato strategico del Dipartimento dell’Energia

 

La scienziata marsalese, oggi ai vertici del Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), è stata nominata membro dello Science Advisory Committee (SCAC) del U.S. Department of Energy. Si tratta di un organismo federale che fornisce consulenza indipendente sulle priorità e le strategie scientifiche nazionali.

Non solo: Grassellino guiderà anche il sottocomitato dedicato al quantum, un ruolo chiave in uno dei settori più promettenti – e competitivi – della ricerca globale.

 

La sfida del quantum computing

 

Il compito affidato alla scienziata siciliana è ambizioso: contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Dipartimento dell’Energia per il 2028, ovvero lo sviluppo di computer quantistici in grado di correggere gli errori e affrontare grandi sfide scientifiche.

Il sottocomitato dovrà analizzare lo stato attuale della scienza dell’informazione quantistica e indicare le prossime mosse strategiche. Ma anche costruire ponti: tra laboratori nazionali, università, industria privata e altre agenzie federali.

“È un’opportunità importante per definire un percorso chiaro e accelerare i progressi verso il calcolo quantistico affidabile”, ha dichiarato Grassellino.

 

Un’eccellenza mondiale nata a Marsala

 

Anna Grassellino è oggi Chief Technology Officer e Associate Laboratory Director al Fermilab, il principale laboratorio statunitense per la fisica delle particelle. Dirige inoltre il centro nazionale SQMS (Superconducting Quantum Materials and Systems Center), uno dei cinque poli americani per la ricerca quantistica, che coinvolge oltre 40 istituzioni tra enti pubblici, università e aziende.

Il suo lavoro ha rivoluzionato le tecnologie superconduttive, con applicazioni che vanno dagli acceleratori di particelle ai sistemi quantistici. Innovazioni che hanno portato a prestazioni record e nuove capacità nei dispositivi superconduttori.

 

Il riconoscimento della comunità scientifica

 

“Anna porta con sé eccellenza scientifica, visione tecnica e leadership in grandi iniziative quantistiche”, ha commentato il direttore del Fermilab, Norbert Holtkamp.

Parole che confermano ciò che nel mondo della ricerca è già noto: Grassellino è una delle figure più influenti nel campo della fisica applicata e delle tecnologie quantistiche.

 

Un orgoglio per la Sicilia

 

La sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la comunità scientifica, ma anche per Marsala e per tutta la Sicilia. In un momento in cui si parla spesso di “fuga dei cervelli”, storie come questa raccontano invece il valore e l’impatto globale delle competenze nate nei territori.

E dimostrano che, anche partendo da una città di provincia, si può arrivare a contribuire alle scelte strategiche della scienza mondiale.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...