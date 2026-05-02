Anna Grassellino conquista Washington: la scienziata marsalese tra i consiglieri del Dipartimento dell’Energia USA

02/05/2026 08:04:00

Marsala e la Sicilia tornano a brillare sulla scena scientifica internazionale. E lo fa con uno dei suoi talenti più riconosciuti al mondo: Anna Grassellino. La fisica siciliana è stata nominata in uno dei comitati più influenti degli Stati Uniti in ambito scientifico. Un incarico di prestigio, ma anche una responsabilità enorme: contribuire a orientare il futuro della ricerca, in particolare nel campo della computazione quantistica.

Nomina al comitato strategico del Dipartimento dell’Energia

La scienziata marsalese, oggi ai vertici del Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), è stata nominata membro dello Science Advisory Committee (SCAC) del U.S. Department of Energy. Si tratta di un organismo federale che fornisce consulenza indipendente sulle priorità e le strategie scientifiche nazionali.

Non solo: Grassellino guiderà anche il sottocomitato dedicato al quantum, un ruolo chiave in uno dei settori più promettenti – e competitivi – della ricerca globale.

La sfida del quantum computing

Il compito affidato alla scienziata siciliana è ambizioso: contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Dipartimento dell’Energia per il 2028, ovvero lo sviluppo di computer quantistici in grado di correggere gli errori e affrontare grandi sfide scientifiche.

Il sottocomitato dovrà analizzare lo stato attuale della scienza dell’informazione quantistica e indicare le prossime mosse strategiche. Ma anche costruire ponti: tra laboratori nazionali, università, industria privata e altre agenzie federali.

“È un’opportunità importante per definire un percorso chiaro e accelerare i progressi verso il calcolo quantistico affidabile”, ha dichiarato Grassellino.

Un’eccellenza mondiale nata a Marsala

Anna Grassellino è oggi Chief Technology Officer e Associate Laboratory Director al Fermilab, il principale laboratorio statunitense per la fisica delle particelle. Dirige inoltre il centro nazionale SQMS (Superconducting Quantum Materials and Systems Center), uno dei cinque poli americani per la ricerca quantistica, che coinvolge oltre 40 istituzioni tra enti pubblici, università e aziende.

Il suo lavoro ha rivoluzionato le tecnologie superconduttive, con applicazioni che vanno dagli acceleratori di particelle ai sistemi quantistici. Innovazioni che hanno portato a prestazioni record e nuove capacità nei dispositivi superconduttori.

Il riconoscimento della comunità scientifica

“Anna porta con sé eccellenza scientifica, visione tecnica e leadership in grandi iniziative quantistiche”, ha commentato il direttore del Fermilab, Norbert Holtkamp.

Parole che confermano ciò che nel mondo della ricerca è già noto: Grassellino è una delle figure più influenti nel campo della fisica applicata e delle tecnologie quantistiche.

Un orgoglio per la Sicilia

La sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la comunità scientifica, ma anche per Marsala e per tutta la Sicilia. In un momento in cui si parla spesso di “fuga dei cervelli”, storie come questa raccontano invece il valore e l’impatto globale delle competenze nate nei territori.

E dimostrano che, anche partendo da una città di provincia, si può arrivare a contribuire alle scelte strategiche della scienza mondiale.



