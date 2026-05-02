Selinunte, il 3 maggio ingresso gratis e visite alle mura dell’Acropoli

Ingresso gratuito e visite guidate speciali al Parco archeologico di Selinunte domenica 3 maggio, prima domenica del mese. Un’occasione per visitare uno dei siti più importanti della Sicilia occidentale senza pagare il biglietto.
Il parco sarà aperto regolarmente dalle 9 alle 18.
Le visite in programma
Alle 10.30 è prevista la visita didattica “Selinunte highlights”, pensata per offrire una panoramica dei principali punti di interesse del sito.
Alle 11.30 torna invece uno dei percorsi più particolari: la visita alle mura fortificate dell’Acropoli.
Un itinerario che permette di entrare nei passaggi interni delle fortificazioni.
Dentro le mura costruite dopo il 409 a.C.
Le mura furono realizzate dal tiranno siracusano Ermocrate dopo la distruzione della città nel 409 a.C.
Durante la visita si attraversano cunicoli, vie di fuga e feritoie quadrate. Da questi punti gli abitanti difendevano la città, scagliando frecce contro i nemici.
Il percorso sarà disponibile anche sabato 2 maggio alle 10.30.
Archeopass e rete dei siti culturali
Per chi vuole ampliare la visita, resta disponibile l’Archeopass. Il biglietto consente l’accesso congiunto ai parchi archeologici di Selinunte e Segesta.
Nel contesto di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, l’Archeopass dà diritto anche a riduzioni per altri spazi culturali del territorio.
Tra questi il MAC - Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao, il Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.
Informazioni utili
Il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.
Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito CoopCulture.
Domenica 3 maggio l’ingresso resta gratuito per tutti.