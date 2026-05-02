Marsala, Nuccio: "La privatizzazione del trasporto pubblico è solo "fuffa" del sindaco"

02/05/2026 13:20:00

Un tema delicato come il futuro del trasporto pubblico locale torna al centro del dibattito politico a Marsala. A sollevarlo è il consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Daniele Nuccio, che interviene con una nota dai toni fortemente critici nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo. Al centro della polemica, la presunta volontà di privatizzare il servizio di trasporto pubblico urbano.

“Solo fuffa, nulla di concreto”

Nuccio racconta di aver approfondito la questione attraverso un accesso agli atti, per accedere a tutta la documentazione relativa all’indirizzo che l’A.C ha

intrapreso relativamente alla potenziale esternalizzazione del servizio di trasporti. In particolare Nuccio ha chiesto di venire in possesso:

di tutti gli atti che hanno portato all’indizione del preavviso di gara e la relazione tecnico-giuridico-contabile sulla costituzione di una società municipalizzata di

trasporti. (Con relativi atti di incarico agli esperti esterni e relativi compensi).da cui emergerebbe – secondo la sua ricostruzione – un quadro ben diverso rispetto alle dichiarazioni pubbliche.



“A sentire le dichiarazioni del Sindaco – scrive – mi chiedevo se un tema così importante potesse essere affrontato a fine mandato. Con grande stupore e, tutto sommato, con un certo sollievo, ho avuto modo di capire che siamo in presenza del prodotto che riesce meglio a questa amministrazione: la fuffa”.

Il consigliere insiste più volte su questo concetto, parlando di “fuffa, retorica, narrazione” e sostenendo che, allo stato attuale, “relativamente alla tanto sbandierata privatizzazione del trasporto pubblico non c’è niente di concreto. Solo un atto di indirizzo, un preavviso di gara”.

“Un libro dei sogni di impossibile sostenibilità”

Nel mirino anche il percorso tecnico-amministrativo che avrebbe portato alla proposta. Nuccio sottolinea come, prima dell’atto di indirizzo, sia stata commissionata una relazione a tecnici esterni:

“Una sorta di libro dei sogni di impossibile sostenibilità”, afferma, evidenziando come si tratterebbe di uno studio privo di basi concrete.

Per il consigliere, si tratta dell’ennesimo tentativo dell’amministrazione di “superare inefficienze, errori e cortocircuiti della maggioranza appellandosi a una nuova narrazione e, all’occorrenza, a un po’ di fumo negli occhi dei cittadini”.

Il nodo della mobilità e i servizi mancati

Nel suo intervento, Nuccio richiama anche alcune criticità strutturali del servizio:

“Qualsiasi soluzione passa da un’analisi seria e concreta”, scrive, ricordando però che “negli ultimi cinque anni non è stato messo in campo un serio piano della mobilità”.

E aggiunge: “Ricordate le circolari elettriche?”, lasciando intendere progetti annunciati ma mai pienamente realizzati.

Allo stesso tempo, riconosce come “nel recente passato il parco macchine del Comune è stato profondamente migliorato grazie all’acquisto di autobus nuovi”, elemento che renderebbe ancora più incomprensibile – a suo dire – la scelta di puntare sulla privatizzazione.

“Affidare ai privati è una resa”

Uno dei passaggi più netti della nota riguarda proprio l’eventuale affidamento del servizio ai privati: “Significherà abdicare, arrendersi alla propria incapacità di garantire un servizio pubblico”, afferma Nuccio, sottolineando che il trasporto urbano deve garantire collegamenti “dalla periferia al centro, da contrada Strasatti a contrada San Teodoro”.

Il consigliere evidenzia inoltre la differenza di obiettivi tra pubblico e privato: “Il privato, del tutto legittimamente, potrà pensare al fine ultimo del fare impresa: l’utile d’esercizio”. “Con questa mossa, basata sul nulla, il Sindaco strizza l’occhio al privato. Campagna elettorale, retorica, narrazione”, conclude Nuccio.



