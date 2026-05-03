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Politica
03/05/2026 18:00:00

L'erba copre le lapidi al Cimitero di Paceco: il consigliere Ricciardi interroga l'amministrazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-05-2026/l-erba-copre-le-lapidi-al-cimitero-di-paceco-il-consigliere-ricciardi-interroga-l-amministrazione-450.jpg

Riflettori puntati sulle condizioni del cimitero comunale, al centro di un’interrogazione urgente presentata dal consigliere Salvatore Ricciardi, capogruppo del gruppo misto, rivolta al Sindaco e all’assessore all’Ecologia e Ambiente.

 

La denuncia riguarda una situazione definita ormai insostenibile: nei campi di inumazione l’erba alta ha invaso le aree fino a nascondere le lapidi, mentre l’ingresso del cimitero appare trascurato, con vegetazione incolta e assenza di manutenzione. Un quadro che, secondo il consigliere, compromette il decoro di un luogo simbolo per la comunità.

 

Tra le criticità segnalate anche la rottura della rete idrica interna, che da giorni impedisce l’utilizzo dell’acqua da parte dei visitatori, causando disagi diffusi.

Non manca poi il tema della presenza di una colonia felina all’interno dell’area cimiteriale. Ricciardi contesta le modalità di gestione, in particolare la somministrazione di cibo in prossimità dei loculi, nonostante esistano spazi esterni già destinati a questo scopo.

«Non si può più parlare di semplici inefficienze — sottolinea — ma di una condizione di abbandono che lede il rispetto dovuto ai defunti e ai loro familiari». Da qui la richiesta di interventi immediati e concreti.

 

Con l’atto ispettivo, il consigliere sollecita spiegazioni sui ritardi negli interventi, tempi certi per il ripristino del servizio idrico e un piano urgente per riportare il cimitero a standard adeguati di decoro e funzionalità. Sul tavolo anche la questione delle eventuali responsabilità amministrative e politiche.

Richiesta infine una risposta tempestiva in aula, oltre a un riscontro scritto nella prima seduta utile del Consiglio comunale. 

 



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