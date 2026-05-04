Elezioni a Marsala: Andreana Patti incontra i vertigi di Airgest

04/05/2026 21:45:00

La candidata a sindaca di Marsala Andreana Patti, ha incontrato, questa mattina, i vertici di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Birgi, il “Vincenzo Florio”: il presidente Salvatore Ombra e il direttore generale Enrico Maria Malato. Dal confronto è emersa la volontà comune di restituire centralità allo scalo, attraverso un suo reale coinvolgimento nelle dinamiche di promozione e sviluppo, anche turistico, del territorio.

«È stato un incontro molto interessante – dichiara la candidata Patti – Abbiamo condiviso la necessità di sviluppare, nel caso di vittoria delle elezioni, un vero e proprio piano di rilancio di marketing territoriale, capace di dare una nuova centralità allo scalo, non come semplice infrastruttura di transito, ma come porta d’ingresso privilegiata della Sicilia occidentale e soprattutto della città di Marsala in grado di influenzare la percezione, l’attrattività e la competitività del nostro territorio».

Per la candidata Patti sono però necessarie delle precondizioni, come evidenziato nel corso dell’incontro. «Per evitare che oltre un milione di passeggeri, con una previsione di 1,3 milioni entro l’anno, passino attraverso lo scalo non per venire a Marsala ma per andare altrove è necessario intervenire in termini di infrastrutture, mobilità, sicurezza, pulizia e decoro urbano, servizi, a cui si aggiunge la costruzione di un’offerta turistica capace di dialogare con una domanda internazionale sempre più esigente e diversificata. Ed in questo il nostro miglior partner è proprio l’aeroporto “V. Florio”».

Tra i temi su cui la candidata Patti si è confrontata con il presidente Ombra e il direttore generale Malato c’è anche quello della destagionalizzazione, leva fondamentale per garantire continuità economica e occupazionale al territorio. «È necessario cambiare approccio – aggiunge la candidata Patti – Non possiamo più pensare al turismo come ad un fenomeno limitato a pochi mesi l’anno. Dobbiamo costruire una strategia capace di rendere il nostro territorio attrattivo in ogni stagione, mettendo a sistema tutte le sue eccellenze. Dalla cultura all’enogastronomia, passando attraverso natura, sport e tradizioni locali si possono creare eventi di ampio respiro, da rinnovare ogni anno, per intercettare nuovi target di visitatori, interessati anche ad esperienze autentiche e meno legate alla stagionalità».

Altro tema del confronto, la necessità di potenziare la visibilità di Marsala anche come punto strategico di collegamento con le isole Egadi, una delle mete turistiche più affascinanti del Mediterraneo, ogni anno meta di decine di migliaia di visitatori. «Molti non sanno neanche dell’esistenza di mezzi che da Marsala raggiungono le Egadi – spiega la candidata Patti – Certamente vanno potenziati e noi ci impegneremo, qualora dovessimo essere eletti, a sollecitare in tal senso la Regione per un incremento delle corse».

A chiusura dell’incontro il ringraziamento di Andreana Patti al presidente di Airgest: «Voglio ringraziare Salvatore Ombra, e con lui il direttore Enrico Maria Malato, per l’opportunità avuta e per gli spunti di riflessione emersi da questo nostro proficuo confronto».

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