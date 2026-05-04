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Cronaca

» Meteo
04/05/2026 08:03:00

Meteo Sicilia: stabile ma con nubi: temperature in aumento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/meteo-sicilia-stabile-ma-con-nubi-temperature-in-aumento-450.jpg

Dopo il maltempo del Primo Maggio, la Sicilia si lascia alle spalle piogge e instabilità e torna a una fase più tranquilla, anche se non del tutto soleggiata. La giornata di oggi sarà infatti caratterizzata da cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte dell’Isola, con una copertura spesso “lattiginosa” dovuta anche alla presenza di pulviscolo sahariano in sospensione.

 

Non sono attese precipitazioni, salvo qualche episodio isolato e di debole intensità sulle aree interne e sull’Etna nelle ore centrali. Le temperature restano miti, comprese tra 18 e 23 gradi, con valori notturni in lieve aumento. I venti soffiano dai quadranti meridionali, generalmente deboli o moderati, mentre il Canale di Sicilia si presenta mosso, più calmi Tirreno e Ionio.

 

Martedì e mercoledì: più nubi ma clima sempre stabile

Nei prossimi giorni il copione cambia poco. Anche martedì 5 maggio il cielo sarà spesso nuvoloso o velato, con nubi stratificate in transito e senza piogge. Le temperature resteranno in linea con il periodo, con massime tra 19 e 23 gradi e una leggera tendenza all’aumento, soprattutto lungo il versante tirrenico.

Mercoledì 6 maggio si conferma la stessa linea: nuvolosità diffusa, qualche schiarita nelle ore centrali e nessun fenomeno significativo. Le temperature continueranno a salire gradualmente, accompagnate da venti moderati dai quadranti sud-orientali.



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