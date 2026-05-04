Buongiorno24 del 4 Maggio 2026

04/05/2026 09:16:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

In apertura la tragedia a Custonaci. Un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, ha perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava a casa in moto dopo una serata con gli amici. Per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto e battendo violentemente la testa. L’impatto è stato fatale. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, stretta attorno alla famiglia del giovane, mentre i carabinieri lavorano per chiarire la dinamica.

Restando alla cronaca, a Marsala un episodio che fa discutere. Su un autobus della linea Marsala–Strasatti, davanti al liceo scientifico, una lite tra autista e studente è degenerata fino a uno schiaffo. Il video, verificato da Tp24, documenta il momento e riapre il tema della gestione del servizio pubblico e delle responsabilità di chi opera a contatto con i cittadini.

Sempre a Marsala, un incidente in contrada Addolorata poteva trasformarsi in tragedia. Una Fiat 500 si è ribaltata dopo un volo da un muretto finendo contro un’auto con a bordo una famiglia. Illesa la conducente, decisivo il seggiolino che ha protetto una neonata di quattro mesi.

Sul fronte della sicurezza e del territorio, a Trapani fa discutere la voragine apertasi in viale delle Sirene, sul lungomare, dove un mezzo della pulizia è sprofondato nell’asfalto. Nessun ferito, ma l’episodio riaccende il tema della manutenzione delle strade e della sicurezza urbana. Sempre nel centro storico, nuove immagini mostrano ragazzini salire sulla fontana del cavalluccio davanti a Palazzo Lucatelli, tra l’indifferenza generale. Un episodio che riporta al centro il rispetto dei beni pubblici e il controllo negli spazi della movida.

Importante operazione antidroga nel territorio tra Marsala e Mazara del Vallo. La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 26 mila pillole di ecstasy, per un peso di 17 chili e un valore di mercato stimato attorno ai 780 mila euro. Due le persone arrestate. La sostanza, secondo gli investigatori, era destinata alle piazze di spaccio locali.

Ancora cronaca con due interventi di soccorso. Nel Palermitano un uomo ha perso la vita durante un’escursione in moto in un’area impervia nei pressi di San Martino delle Scale. Nelle acque di Pantelleria, invece, un marittimo colto da malore è stato salvato nella notte grazie a un’operazione della Guardia Costiera, con evacuazione in mare e trasferimento in ospedale.

Sul piano giudiziario, si consolida il ribaltamento del quadro cautelare nell’inchiesta Liberty Lines. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Trapani, confermando il dissequestro della società. Resta aperto il passaggio dell’8 maggio sulle misure interdittive, mentre l’indagine prosegue nel merito.

In chiusura, il lutto a Marsala per la morte del dottore Ugo Forti, storico medico e punto di riferimento per generazioni di cittadini. Una figura che ha segnato la storia della città, lasciando un’eredità professionale e umana importante.

Tra i temi di oggi anche i disagi nei trasporti, con il volo Bologna–Trapani fermato per un guasto tecnico e i passeggeri trasferiti nella notte su un altro aereo, e l’aumento dei carburanti in Sicilia, con il gasolio oltre i due euro al litro.

Buongiorno24 è il nostro spazio quotidiano per capire e approfondire le notizie, ogni mattina in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101. Sapere e capire, ogni giorno.



