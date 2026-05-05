No F35 a Birgi: domenica 10 maggio presidio a Marsala in "Piazza Loggia"

05/05/2026 17:30:00

Torna in piazza il Comitato No F-35 Trapani-Birgi, che per domenica 10 maggio alle ore 17:00 ha convocato un presidio in Piazza della Repubblica a Marsala, conosciuta come Piazza Loggia, per ribadire la propria contrarietà al progetto di un centro di addestramento per i caccia F-35 Lightning II presso la base di Birgi.

L’iniziativa nasce “sulla scia della partecipazione registrata durante l’ultima assemblea cittadina” e, spiegano dal coordinamento, punta a far sentire ancora una volta “la voce di cittadini, cittadine e realtà sociali del territorio”. L’obiettivo è chiaro: dire “un fermo no” a un progetto ritenuto pericoloso per il futuro dell’area.

Secondo il Comitato, infatti, “il potenziamento delle infrastrutture belliche all’interno della base del 37° Stormo non è un fatto isolato”, ma si inserisce in “un preoccupante processo di trasformazione della Sicilia in una piattaforma militare permanente nel cuore del Mediterraneo”. Un quadro in cui la base di Sigonella continua a rappresentare “il perno delle operazioni strategiche”, mentre l’ipotesi di un hub per gli F-35 a Birgi rischia di “vincolare definitivamente il nostro futuro a logiche di guerra”.

Parole forti, che si accompagnano alle preoccupazioni dei residenti. “Non si tratta di un’ipotesi astratta – sottolineano i promotori – ma di una realtà che già grava sulla vita quotidiana”. In particolare, “diverse famiglie che risiedono nelle zone limitrofe alla base lamentano un inquinamento acustico ormai insostenibile”, peggiorato “nelle ultime settimane a causa dell’intensificarsi delle attività”.

Per il Comitato, “è inaccettabile che il diritto alla salute e alla tranquillità dei residenti venga sacrificato per fare spazio a macchine di distruzione”. Da qui la richiesta di un cambio di rotta: “In un contesto globale dove i conflitti si moltiplicano – si legge nella nota – scegliere che ‘il futuro prenda forma’ oggi significa opporsi a un’economia di guerra”. L’appello è quindi a investire diversamente: “Chiediamo che le risorse pubbliche vengano destinate al benessere della comunità” e che “Birgi diventi un ponte di pace, non un arsenale”. Infine, l’invito alla partecipazione: “È importante esserci – concludono – per dimostrare che la voce di chi vive questo territorio è più forte di qualunque decisione calata dall’alto”. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio alle 17:00 in Piazza Loggia.



