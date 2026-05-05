5 Maggio: tregua russa, Meloni vedrà Rubio, caos Hormuz

05/05/2026 07:13:00

E' il 5 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Pare che Putin se ne stia chiuso in un bunker per timore di un colpo di Stato del suo ex ministro Shoigu. Lo ha appreso la Cnn da misteriose fonti dei servizi segreti occidentali

• La Russia ha annunciato una tregua di due giorni per l’8 e il 9 maggio, cioè quando il Paese ricorda la vittoria sui nazisti. Zelens’kyj però ha reagito all’annuncio con scetticismo

• Meloni ha detto che incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio venerdì alle 11.30 a Palazzo Chigi

• Per la prima volte un premier canadese ha partecipato a un vertice europeo: in Armenia Carney è stato molto ascoltato, specialmente quando si è detto convinto che un nuovo ordine internazionale «verrà ricostruito a partire dall’Europa»

• A Hormuz, dove è iniziata l’operazione statunitense Project Freedom, non si capisce chi comanda: sia gli americani che gli iraniani sostengono di avere il controllo dello stretto. Intanto, però, la prima vittima del fuoco incrociato è stata una nave mercantile sudcoreana

• Tra i vincitori dei Pulitzer 2026 ci sono anche il Washington Post e il New York Times per le loro inchieste sull’amministrazione Trump

• L’Iran ha rinunciato a partecipare alla Biennale di Venezia (dove in settimana arriverà in visita Salvini)

• Nel centro di Lipsia un uomo con problemi psichici ha investito la folla con l’auto causando due morti

• Due giovani amiche sono morte finendo con l’auto contro un platano, a Forlì

• Non lontano da Paestum un turista tedesco è morto durante un’escursione in kayak

• A Roma c’è stato un altro incidente, non mortale, nel punto del Grande Raccordo Anulare dove l’altro ieri ha perso la vita un uomo di 35 anni

• Una ragazza di 15 anni di Ancona in gita con la classe a Ostuni si è ubriacata di vodka ed è finita in coma (ma ora sta bene)



• Il presidente svizzero Parmelin ha fatto sapere che «al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture» ai ragazzi rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana

• La procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona per il fermo degli attivisti della Flotilla da parte degli israeliani

• Israele ha stanziato circa 290 milioni di euro per costruire strade di accesso agli insediamenti in Cisgiordania

• Nell’ambito della riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, oggi verranno interrogate le sorelle Cappa e domani il fratello di Chiara Poggi, tutti e tre in qualità di testimoni

• Osso, il cane del giornalista Michele Serra, è stato sbranato dai lupi. Serra abita sull’Appennino piacentino

• Con l’inaugurazione della quinta porta il Duomo di Milano può dirsi finito, a 578 anni dall’apertura del cantiere

• La principessa Eugenia, figlia dell’ormai ex principe inglese Andrea di York, è incinta del suo terzo figlio. E stando al Times e alle dichiarazioni dei redditi, suo cugino William ha un reddito di un miliardo e 90 milioni di euro

• Amsterdam ha vietato i cartelloni pubblicitari di prodotti inquinanti (come hamburger, crocchette di pollo, compagnie aeree low cost, crociere, automobili, e altri)

• Marianna Madia ha lasciato il Pd per entrare nel gruppo Italia viva-Casa riformista di Matteo Renzi

• In radio Nardella ha eseguito Buon compleanno con il violino per fare gli auguri a Schlein, che ieri ha compiuto 41 anni

• Beatrice Venezi sta valutando di far causa alla Fenice per averla licenziata

• Nei posticipi di Serie A la Lazio ha battuto il Cremonese 2 a 1 e la Roma ha sconfitto la Fiorentina 4 a 0

• Sinner esordirà agli Internazionali di Roma sabato 9 maggio

• Stanotte a New York si è tenuto il Met Gala: visto che la serata di beneficenza era organizzata dai coniugi Bezos, il sindaco Mamdani non si è fatto vedere (e come lui Meryl Streep e Zendaya, ma c’erano decine di altri famosi)

• Sono morti il magistrato Diego Marmo (88 anni) accusatore di Enzo Tortora; l’attrice francese Claire Maurier (97), il cantante scozzese Alex Ligertwood (79), l’attore irlandese Gary Lydon (61)



Titoli

Corriere della sera: Battaglia navale a Hormuz

la Repubblica: La battaglia di Hormuz

La Stampa: Trump, l’accusa di Meloni

Il Sole 24 Ore: Transizione 5.0, fuori i software in cloud / Cinque comunicazioni obbligatorie

Avvenire Villaggi in polvere

Il Messaggero: A Hormuz tornano i missili

Il Giornale: Rivoluzione casa / Sgomberi più veloci

Leggo: Battaglia navale a Hormuz

Qn: Hormuz, battaglia navale / Trump: vi spazziamo via

Il Fatto: Tagli alle intercettazioni, / multe e galera ai cronisti

Libero: Report, che figuraccia

La Verità: Vietato dire no alla moschea

Il Mattino: Usa-Iran, duello nello Stretto

il Quotidiano del Sud: Lampi di guerra per Hormuz

il manifesto: Buchi nell’acqua

Domani: Usa-Iran, tra droni e propaganda / Meloni in ansia va a caccia di gas



