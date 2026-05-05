Dipendenze patologiche, la Regione Siciliana rafforza la rete: 400 mila euro all'Asp di Trapani

05/05/2026 06:00:00

La Regione Siciliana rafforza la rete dei servizi contro le dipendenze patologiche, con un intervento mirato in particolare al gioco d’azzardo patologico (GAP).

Con un decreto dell’Assessorato regionale alla Salute del 30 aprile scorso, vengono infatti stanziati complessivamente 800 mila euro in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali di Enna e Trapani, destinati al potenziamento dei centri semiresidenziali attivi per la diagnosi e la cura dei disturbi da gioco d’azzardo. Il contributo è ripartito in 400 mila euro per ciascuna Asp.

I fondi

Le risorse rientrano nell’ambito del “Fondo per le dipendenze patologiche”, istituito dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207, e fanno parte della programmazione nazionale per il triennio 2025-2027.

Il quadro è stato definito dal decreto del Ministero della Salute del 1° agosto 2025, che ha ripartito tra le Regioni un fondo complessivo di 277,7 milioni di euro. Alla Sicilia sono stati assegnati quasi 20 milioni di euro nel triennio, pari a circa 6,6 milioni annui, suddivisi tra personale, piani contro il gioco d’azzardo patologico e altre dipendenze.

In particolare, alla Regione Siciliana spettano ogni anno 2,3 milioni di euro destinati specificamente ai piani regionali sul GAP, risorse che finanziano interventi di prevenzione, cura e potenziamento dei servizi territoriali.

Nel percorso amministrativo che ha portato allo stanziamento, il Dipartimento regionale competente ha già provveduto all’accertamento delle somme e all’impegno di spesa nel bilancio regionale, garantendo così la copertura delle attività previste fino al 2027.

Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della rete pubblica per le dipendenze, con l’obiettivo di rendere più capillari e accessibili i servizi di presa in carico dei pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo, un fenomeno in crescita che continua a rappresentare una criticità sociale e sanitaria per il territorio.

ASP Trapani

Una quota significativa delle risorse è destinata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che riceverà 400 mila euro per il potenziamento dei servizi dedicati alla diagnosi e alla cura del gioco d’azzardo patologico. L’intervento consentirà di rafforzare le strutture che rappresentano un presidio fondamentale nella presa in carico dei pazienti affetti da dipendenze comportamentali, rendendo più efficace la rete territoriale, garantendo una maggiore prossimità degli interventi rispetto ai bisogni dei cittadini e rispondendo in modo più tempestivo a una problematica che, anche nel trapanese, sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti dal punto di vista sanitario e sociale.

L’ASP di Trapani ha già attivato negli anni una serie di azioni strutturate nel campo delle dipendenze patologiche e del gioco d’azzardo (GAP), in particolare il ruolo centrale è svolto dai SERD (Servizi per le Dipendenze Patologiche), che rappresentano il primo punto di accesso per la presa in carico delle person. All’interno di questi servizi vengono garantite attività di valutazione clinica, consulenza psicologica, percorsi terapeutici individuali e familiari, oltre al monitoraggio nel tempo dei pazienti. Sul fronte della prevenzione, l’ASP di Trapani ha inoltre promosso nel corso degli anni diverse iniziative di sensibilizzazione con particolare attenzione alle scuole e ai giovani, per ridurre il rischio di accesso precoce al gioco e favorire una maggiore consapevolezza dei comportamenti a rischio. Resta però un ambito in continua evoluzione: l’aumento dei casi legati al gioco online e alle nuove forme di dipendenza ha reso necessario, negli ultimi anni, un progressivo rafforzamento dei servizi, soprattutto in termini di personale specializzato e capacità di presa in carico.



