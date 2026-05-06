A Gibellina si scambiano semi antichi: la Valle del Belìce entra nel progetto internazionale "Sementi in Movimento"

06/05/2026 14:47:00

«Chi possiede i semi governerà il mondo.» Lo dice da decenni Vandana Shiva, l'attivista e ambientalista indiana diventata simbolo globale della battaglia per la biodiversità contro le multinazionali degli OGM e dei semi brevettati. E Gibellina, Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, sceglie di raccogliere quella sfida.

Venerdì 8 maggio, dalle 11:00 alle 18:00, la città ospita l'unica tappa siciliana del progetto internazionale "Sementi in Movimento. Dai vivai della siccità alle comunità contadine": una giornata dedicata alla circolazione libera dei semi, all'incontro tra agricoltori della Valle del Belìce e allo scambio delle varietà locali. L'ingresso è gratuito.

Un progetto che attraversa confini

Attivo in Italia da alcuni anni e recentemente esteso anche alla Turchia, "Sementi in Movimento" fa tappa a Gibellina in una cornice che unisce ricerca, attivismo e arte contemporanea. Il programma della giornata prevede un convegno, uno spazio informativo aperto al pubblico e, nel pomeriggio, il cuore dell'iniziativa: lo scambio libero di semi tra agricoltori, che si svolgerà in un contesto urbano affacciato sulla collina seminata a grani antichi nell'ambito del progetto SEEDS Blooming Art.

Quei grani, piantati come installazione viva, diventeranno il mese successivo la scenografia di uno spettacolo di danza contemporanea in cui lo scambio di semi tra i ballerini sarà il gesto centrale della performance.

Chi parla al convegno

A portare la riflessione teorica saranno due antropologi: Enrico Milazzo, tra i rappresentanti del progetto "Climavore X Jameel" del Royal College of Art di Londra, e Massimo Mirabella, direttore del mensile Agrisicilia e curatore del Fuori Salone di Gibellina 2026 con il progetto SEEDS.

Parteciperà anche la cooperativa agricola Valdibella di Camporeale con la sua scuola di agroecologia: un approccio che guarda alla produzione agricola come risposta resiliente alla crisi climatica in atto.

Arte, comunità e podcast

A margine dell'evento verrà registrata la seconda puntata del Podcast Gibellina 2026, disponibile su Spotify, con le interviste ai protagonisti della giornata.

L'appuntamento è al Temporary Show-Room del progetto SEEDS, in largo Joseph Beuys, alle spalle del bar Meeting, a pochi passi dalla piazza del Municipio di Gibellina.



