 Settimana Nazionale della Celiachia 2026: gli eventi in Sicilia

07/05/2026 13:37:00

Dal 9 al 17 maggio 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Celiachia del 16 maggio, torna la Settimana Nazionale della Celiachia promossa da Associazione Italiana Celiachia.

In Sicilia, Associazione Italiana Celiachia Sicilia dà il via a un ricco programma di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di contrastare fake news e falsi miti sulla dieta senza glutine, sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sui diritti delle persone celiache e rafforzare la formazione degli operatori della ristorazione per garantire pasti sicuri e realmente inclusivi.

Un impegno che unisce salute e socialità, con l’ambizione di migliorare concretamente la qualità della vita dei celiaci siciliani e promuovere una cultura alimentare più consapevole e responsabile.

La settimana si apre nel segno della condivisione e della famiglia con “Baby Chef – Festa della Mamma”, un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli che, attraverso il gioco e la cucina, promuove l’educazione al senza glutine in un contesto inclusivo e positivo. Parallelamente, il territorio si anima con eventi di sensibilizzazione come “Celiachiamo – Il gusto dell’inclusione”, momenti di incontro e divulgazione aperti al pubblico, tra workshop, degustazioni e attività informative.

Grande attenzione anche al mondo sanitario e alla prevenzione, con iniziative dedicate alla salute e alla consapevolezza, affiancate da momenti di solidarietà attiva come le giornate “Dona con gusto”, che uniscono il tema della celiachia alla promozione della donazione del sangue come gesto concreto di cittadinanza.

Non manca il coinvolgimento del settore della ristorazione, con corsi di formazione specifici e appuntamenti dedicati agli operatori, tra cui percorsi informativi sulla gestione della dieta senza glutine e sulla sicurezza alimentare, oltre a iniziative sul territorio come apericene gluten free e attività di promozione della cucina inclusiva, che vedono protagonisti locali e attività commerciali impegnati a diffondere la cultura del senza glutine.

Nel corso della settimana, numerose realtà locali aderiranno con iniziative dedicate, offrendo esperienze e momenti di condivisione che dimostrano come il senza glutine possa essere sinonimo di qualità, sicurezza e convivialità.

Accanto alle attività sul territorio, AIC Sicilia promuove anche una campagna associativa straordinaria, pensata per ampliare la base associativa e rafforzare la rappresentanza delle persone celiache. Per tutta la durata della settimana sarà infatti possibile iscriversi con una quota agevolata, una scelta che rappresenta non uno sconto, ma un’azione concreta per favorire l’inclusione e rimuovere le barriere economiche all’ingresso.

A rendere ancora più visibile il messaggio della Settimana della Celiachia sarà l’illuminazione in verde di alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’isola, tra cui Palazzo Zanca, il Duomo di Mandanici, la Fontana del Tritone, il Palazzo Comunale di Milazzo e il Comune di Marsala. Un gesto simbolico ma significativo, per ricordare che la celiachia è una condizione che richiede attenzione, conoscenza e inclusione.

“La Settimana Nazionale della Celiachia rappresenta per noi un momento fondamentale di confronto e sensibilizzazione – sottolinea il Presidente di AIC Sicilia –. Attraverso queste iniziative vogliamo costruire una comunità più consapevole, abbattere le barriere culturali e sociali e garantire a tutte le persone celiache il pieno esercizio dei propri diritti.”





