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Politica
07/05/2026 14:00:00

Euro digitale, Falcone: “Subito al voto e meno commissioni per famiglie e imprese"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/euro-digitale-falcone-subito-al-voto-e-meno-commissioni-per-famiglie-e-imprese-450.jpg

Nel corso di un evento al Parlamento Europeo, Marco Falcone ha ribadito il pieno sostegno di Forza Italia e del Gruppo PPE all’euro digitale, definendolo uno dei progetti simbolo della legislatura europea.

 

“Moneta del futuro e leva di sovranità”
Secondo Falcone, il lavoro condiviso tra diversi gruppi politici europei dimostra maturità e unità d’intenti. L’euro digitale viene indicato come uno strumento chiave per rafforzare la sovranità europea e rendere più autonomi i sistemi di pagamento dell’Unione.

 

Nodo centrale: costi più bassi per cittadini e imprese
Tra le priorità evidenziate dall’eurodeputato c’è la necessità di rendere l’euro digitale conveniente. “Fondamentale abbattere le commissioni – ha spiegato – per favorire l’utilizzo quotidiano da parte di famiglie ed esercenti”.

 

Verso il voto finale in Plenaria
Falcone ha infine sottolineato che su molti aspetti è già stata raggiunta un’intesa positiva, invitando però a un’accelerazione decisiva: l’obiettivo è arrivare rapidamente al voto finale in Plenaria.



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