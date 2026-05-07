Euro digitale, Falcone: “Subito al voto e meno commissioni per famiglie e imprese"

07/05/2026 14:00:00

Nel corso di un evento al Parlamento Europeo, Marco Falcone ha ribadito il pieno sostegno di Forza Italia e del Gruppo PPE all’euro digitale, definendolo uno dei progetti simbolo della legislatura europea.

“Moneta del futuro e leva di sovranità”

Secondo Falcone, il lavoro condiviso tra diversi gruppi politici europei dimostra maturità e unità d’intenti. L’euro digitale viene indicato come uno strumento chiave per rafforzare la sovranità europea e rendere più autonomi i sistemi di pagamento dell’Unione.

Nodo centrale: costi più bassi per cittadini e imprese

Tra le priorità evidenziate dall’eurodeputato c’è la necessità di rendere l’euro digitale conveniente. “Fondamentale abbattere le commissioni – ha spiegato – per favorire l’utilizzo quotidiano da parte di famiglie ed esercenti”.

Verso il voto finale in Plenaria

Falcone ha infine sottolineato che su molti aspetti è già stata raggiunta un’intesa positiva, invitando però a un’accelerazione decisiva: l’obiettivo è arrivare rapidamente al voto finale in Plenaria.



