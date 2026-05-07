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Cultura

» Sociale
07/05/2026 10:04:00

Alcamo, domenica 10 maggio una pedalata nel centro storico per la lotta contro il cancro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/alcamo-domenica-10-maggio-una-pedalata-nel-centro-storico-per-la-lotta-contro-il-cancro-450.jpg

Appuntamento alle 9 in Piazza Ciullo per "In Bici per Te", l'iniziativa promossa da Europe Direct Trapani Sicilia con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Rotary Club Alcamo.

Domenica 10 maggio il centro storico di Alcamo si trasforma in un percorso ciclabile solidale. L'occasione è "In Bici per Te", una pedalata aperta a tutti che punta a sensibilizzare la comunità sulla prevenzione oncologica e sugli strumenti messi in campo dall'Unione Europea nella lotta contro il cancro.

L'iniziativa è promossa da Europe Direct Trapani Sicilia, punto di contatto locale della Commissione Europea per la promozione della cittadinanza attiva e dei programmi comunitari sul territorio. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Alcamo e la collaborazione del Rotary Club Alcamo.

Al centro della giornata c'è il Piano Europeo di lotta contro il cancro, che prevede finanziamenti per 4 miliardi di euro, di cui 1,25 miliardi dal programma EU4Health. Un impegno che punta su prevenzione, diagnosi precoce e promozione di stili di vita sani come strumenti concreti per ridurre le disuguaglianze sanitarie tra i cittadini europei.

Il raduno è fissato alle ore 9:00 in Piazza Ciullo, con partenza alle 10:00. Si partecipa con il proprio mezzo — biciclette tradizionali, elettriche o mountain bike. Il percorso si snoda lungo Corso VI Aprile, Piazza Pittore Renda, la parte stretta del Corso fino a Piazza Bagolino, per poi fare ritorno in Piazza Ciullo.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.



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