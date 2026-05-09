Dal teatro alla bici, dai libri alle auto d'epoca: il weekend in provincia di Trapani

09/05/2026 06:00:00

Un fine settimana denso tra Marsala, Alcamo, Trapani, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Selinunte.

Marsala, Trapani, Campobello di Mazara

A Marsala il weekend ruota attorno a Lo Sbarco dei Libri – Street Book Festival, iniziativa nuova promossa da Il Circoletto – Libreria & Officina Creativa con il patrocinio del Comune, tra Piazza Mameli, Piazza Unità d'Italia e il Waterfront Florio. Sabato 9 maggio, al mattino al Complesso Monumentale San Pietro: alle 10:00 la presentazione ufficiale del Polo Culturale San Pietro e alle 10:30 letture ad alta voce per i più piccoli con Fata Stè, a cura dei Volontari NpL. Il pomeriggio si sposta in Piazza Mameli: alle 17:00 l'autore Gabriele Cracolici e un laboratorio per bambini, alle 18:00 il poeta Nino De Vita in dialogo con Biagio Guerrera, alle 19:00 Virman Cusenza che presenta L'altro Garibaldi in conversazione con Giacomo Di Girolamo, a cura della Libreria Mondadori. La serata prosegue con la cerimonia di smistamento nelle case di Hogwarts (a cura di Funside), il Circoletto Reading Party con musica live di Giorgia Vassallo, teatro del fuoco alle 21:15 e dj set di Mario Mix dalle 22:30. Alle 20:30, tra Piazza Mameli, Piazza della Repubblica e via Catulo Scurti, è in programma l'accensione dell'illuminazione artistica delle cupole di tre chiese del centro storico — Chiesa del Purgatorio, Chiesa di San Giuseppe e Chiesa Madre — rimaste al buio per anni. Le cupole si accenderanno una dopo l'altra, accompagnate dalla musica. L'iniziativa, promossa da Sara Toldo e privati con la disponibilità dell'Amministrazione comunale, segue l'autorizzazione all'allaccio alla rete pubblica concessa lo scorso marzo alla Parrocchia San Tommaso di Canterbury. Domenica 10 maggio il festival continua in Piazza Mameli: colazione tra i libri, mercatino di libri al chilo, parata delle star Disney a cura di Funside e Teatro dei Pupi con Salvatore Inguì. Alle 18:30 Giacomo Di Girolamo dialoga con Giacomo Frazzitta su A scuola contro la mafia. Alle 19:00 il talk LeggeRete sulla filiera del libro, coordinato da Renato Alongi (BiblioTp). Serata con Jasmine Brother's e dj set di Alessio Spanò.

A Trapani, sabato 9 maggio alle 21:00 al Cine Teatro Ariston (Corso Italia, 4), Dario Cassini porta in scena Faccio del mio peggio. Stand-up comedy senza filtri: dalle manie contemporanee alla anatidaephobia — sì, la paura di essere osservati da un'anatra. È l'ultimo spettacolo della stagione diretta da Alessandro Costa. Biglietti: platea A 25 €, platea B 20 €, galleria 15 €. Info: 0923/364261 — www.cineteatroariston.trapani.it.

A Campobello di Mazara, domenica 10 maggio alle 18:30 al Cine-Teatro Olimpia, l'Orchestra Luna Rossa chiude la rassegna Il Bello di Sicilia 3 con il concerto Omaggio a Renzo Arbore. Sul palco Valentina Mazzamuto e l'ensemble diretto da Piero Di Stefano. Da Cocorito a Luna Rossa, passando per O surdato nnamurato: repertorio tra ironia e classici napoletani. Biglietti: punto vendita Sole Luna in via Garibaldi a Campobello e online su www.ticketzeta.it. Info: info@quintosol.it — 338 983 7558.

Alcamo: libri, bici, auto d'epoca e il Gattopardo

Ad Alcamo il calendario è fitto. Sabato 9 maggio, dalle 9:00 alle 10:30 in Piazza della Repubblica, Dario Pomodoro — autore genovese di La più grande cena mai vista, tradotto e distribuito in Asia — incontra bambini e famiglie davanti alle casette del bookcrossing, nell'ambito del progetto Bookcrossing Alcamo e dell'Alcamo Book Festival. Lettura condivisa, laboratorio e libri lasciati circolare in città. Ingresso libero.

Domenica 10 maggio, raduno alle 9:00 in Piazza Ciullo e partenza alle 10:00 per In Bici per Te, la pedalata promossa da Europe Direct Trapani Sicilia con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Rotary Club Alcamo. Si pedala lungo il Corso VI Aprile fino a Piazza Bagolino e ritorno, per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica e sul Piano Europeo di lotta contro il cancro. Partecipazione libera, bici propria.

Dalle 16:00 al Castello dei Conti di Modica va in scena la manifestazione conclusiva del progetto Non solo Mizzica – Viaggio nella sicilianità del Liceo "Vito Fazio Allmayer" con gli Amici della Musica di Alcamo. L'Orchestra del Liceo Musicale eseguirà i valzer del Gattopardo nella piazza antistante, con i ballerini di Artlab. Alle 17:00 aperitivo ispirato al buffet del Principe di Salina, curato dallo chef Peppe Giuffrè, che si incrocia con il XXVIII Concorso Internazionale per Cantanti Lirici. Partecipazione aperta a tutti.

Alle 18:00 in Piazza Falcone Borsellino, Tony Rocchetta presenta L'ultimo Custode, la storia vera del recupero della Chiattulidda, antico grano siciliano quasi scomparso. Con lui Enrico Adragna (Criante/Sicilì) e Fabio Mirabella (ITET "Girolamo Caruso"). Ingresso libero.

Chiude la domenica alcamese la settima edizione della Monte Bonifato Revival: non una gara, ma un concorso di eleganza dinamico. Le auto d'epoca sfileranno in corteo da Piazza della Repubblica lungo il Corso fino alla strada per il Monte Bonifato. Tre sfilate a percorso chiuso, senza tempi, con premi per bellezza e qualità del restauro. Prevista chiusura al traffico lungo via Monte Bonifato per circa 3,2 km.

Mazara del Vallo e Selinunte: volontariato e fotografia

A Mazara del Vallo, domenica 10 maggio, raduno alle 8:30 in zona Quarara, all'altezza di via Sondrio, per la pulizia del litorale organizzata da Plastic Free in collaborazione con l'associazione GIVA e con il patrocinio del Comune. I volontari coordinati da Maria Mori si muoveranno verso Bocca Arena per ripulire il tratto roccioso. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria sul sito di Plastic Free. Info: Maria, 339 4389137.

A Selinunte, tra i templi del Parco archeologico e il borgo di Marinella, prosegue NONSONOCOSA, il festival di fotografia sociale alla sua terza edizione, in programma dall'8 al 10 maggio. Sei esposizioni diffuse, visitabili fino al 7 giugno. Tra i nomi in programma: Francesco Pistilli (World Press Photo Award 2018) con Limes, boundary, stories, reportage sulle rotte migratorie dal Mediterraneo ai Balcani, dall'Ucraina al Brasile; Giulia Piermartiri ed Edoardo Delille con Atlas of the New World, progetto che sovrappone presente e futuro per rendere visibili le trasformazioni del paesaggio legate al cambiamento climatico; Cristina Vatielli con Becoming, autoritratti sul rapporto tra donna, corpo e società contemporanea. In mostra anche il collettivo Ronin Platform con RE-Exist, il collettivo mazarese Laura Urbana con Sospese — un lavoro che riporta in superficie le immagini dell'Archivio Boscarino di inizio '900 — e Anno Zero di Sergio Attanasio, vincitore della Open Call under 35. Sabato è dedicato alla pratica: workshop di Piermartiri e Delille, laboratorio di rilegatura artigianale con Lara di Lotta Bindery, fotografia con drone con Vatielli, presentazione della rivista Scomodo e un documentario di ActionAid sulle mutilazioni genitali femminili. Domenica si chiude con il workshop intensivo di Pistilli sulla creazione di una storia fotografica, quello del collettivo Ronin sulla scrittura giornalistica, proiezioni e aperitivo finale. L'accesso è incluso nella CARD da 25 euro, che comprende anche la SelinunteOpenCard per ingressi illimitati al Parco per un anno. Direzione artistica di Camilla Miliani e Mattia Crocetti.



