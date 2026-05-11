Buongiorno24 dell'11 Maggio 2026

11/05/2026 09:28:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e capire i fatti più importanti di questo lunedì 11 maggio 2026.

Apriamo con la cronaca e con l’operazione dei Carabinieri di Valderice che ha portato all’arresto di un uomo e una donna accusati di truffe, rapine, lesioni e furti. Secondo gli investigatori, i due avrebbero attirato le vittime attraverso falsi annunci pubblicati su piattaforme di incontri online. Gli appuntamenti venivano fissati in un bed and breakfast di Trapani, dove le persone sarebbero poi state minacciate e derubate di denaro, cellulari, carte di pagamento e persino delle auto utilizzate per raggiungere il luogo dell’incontro.

Restiamo nel Trapanese per parlare dell’emergenza abitativa a Trapani. Tredici famiglie rischiano di lasciare gli alloggi popolari di via De Santis, dichiarati a rischio crolli. Gli abitanti denunciano anni di degrado, infiltrazioni e manutenzioni mai eseguite, mentre sullo sfondo resta aperta anche la questione delle morosità e delle responsabilità nella gestione degli immobili pubblici.

Ci occuperemo poi dei problemi legati all’acqua contaminata e ai disservizi nella distribuzione idrica, che stanno provocando uno scontro politico tra il Movimento 5 Stelle e la giunta comunale. Il Comune parla di interventi in corso e di progressivo ritorno alla normalità, ma restano le proteste dei cittadini per settimane di difficoltà e disagi.

Spazio quindi a un dato che pesa sul futuro economico della Sicilia: l’isola è ultima in Italia nella spesa dei fondi europei Fesr. Secondo il monitoraggio del Ministero dell’Economia, la Regione ha speso poco più del 6 per cento delle risorse disponibili, oltre 5 miliardi di euro destinati allo sviluppo. Un ritardo preoccupante che riguarda anche il Fondo di sviluppo e coesione e che rischia di trasformare un’occasione storica in un’altra opportunità mancata.

Parleremo anche del caro-carburante che rischia di provocare aumenti pesanti nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane. Le compagnie annunciano rincari fino al 50 per cento per i traghetti, mentre cresce la preoccupazione per residenti, turismo e settore della pesca.

Ancora cronaca dalla Sicilia con due omicidi avvenuti a Palermo in meno di ventiquattro ore. Un sedicenne ha confessato di avere ucciso un uomo di 69 anni sostenendo di essersi difeso da un tentativo di molestia. Poche ore dopo, un altro uomo è stato trovato morto dentro un’auto, ucciso con colpi d’arma da fuoco.

Ci sposteremo poi a Ribera, dove un violento incidente stradale sul lungomare di Seccagrande è costato la vita a un ristoratore di 48 anni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto.

Parleremo inoltre dell’allarme sanitario scoppiato a Palermo dopo alcuni casi di intossicazione da tonno rosso contaminato. Sette persone sono finite in ospedale, una delle quali in terapia intensiva. I Nas stanno verificando la provenienza del pesce e l’eventuale presenza di altri lotti a rischio.

Spazio poi alla politica regionale, con le conseguenze della richiesta di patteggiamento avanzata da Totò Cuffaro nell’inchiesta sulla sanità siciliana. Una vicenda che continua a provocare tensioni dentro la Dc e nel centrodestra, mentre nel Partito Democratico resta aperto il confronto tra l’area Barbagallo e quella vicina a Bonaccini.

Infine, il corteo a Cinisi e Terrasini in memoria di Peppino Impastato, con migliaia di persone arrivate da tutta Italia per ricordare il giornalista e attivista ucciso dalla mafia.

Come ogni mattina, Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per offrire uno spazio quotidiano di informazione e approfondimento, con l’obiettivo di sapere e capire cosa accade nel nostro territorio e in Sicilia.



