Buongiorno24 del 14 Maggio 2026

14/05/2026 09:17:00

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Apriamo con la politica siciliana e con la crescente difficoltà del presidente della Regione Renato Schifani. Dopo il sondaggio SWG che lo conferma ultimo tra i governatori italiani con il 25% di gradimento, nel centrodestra si moltiplicano tensioni, malumori e riflessioni sul futuro della legislatura. A Palermo il tema non è più soltanto il consenso in calo, ma anche la tenuta politica della maggioranza regionale, dopo l’ennesimo scontro all’Ars.

Ieri infatti il governo regionale è andato sotto sul voto relativo al blocco delle assunzioni nella sanità e negli enti collegati fino alle Regionali del 2027. Una norma passata grazie ai voti decisivi di Pd e Movimento 5 Stelle, che ha provocato forti reazioni nella maggioranza e acceso nuove polemiche sul sistema delle nomine e delle stabilizzazioni in Sicilia.

Dalla cronaca, il dolore per la morte di Luciano Crapisi, il tecnico radiologo dell’Asp di Trapani morto in un incidente motociclistico a Paceco. Aveva 40 anni ed era stato appena stabilizzato a tempo indeterminato. Oggi è il giorno dei funerali, mentre continuano gli accertamenti sulla dinamica dello schianto avvenuto lungo la statale 115 contro una barriera in cemento in un tratto interessato da lavori stradali.

Parleremo anche del grave fatto avvenuto a Campobello di Mazara, dove un uomo di oltre settant’anni è stato arrestato con l’accusa di avere tentato di sparare al nipote durante una lite familiare all’interno di un’officina. Secondo gli investigatori, la pistola si sarebbe inceppata proprio al momento di fare fuoco.

Spazio poi alla sanità trapanese. Dopo le inchieste e le polemiche sul caso Sciacchitano e sui fondi del Pnrr, l’Asp annuncia nuovi organismi di controllo e una task force interna per monitorare l’avanzamento dei cantieri sanitari e la regolarità delle procedure amministrative.

Da Marsala arrivano invece nuove proteste sullo stato del centro storico. Un ex insegnante di 69 anni è caduto in piazza della Repubblica inciampando sulle basole sconnesse. Per fortuna solo contusioni, ma cresce la preoccupazione per le condizioni della pavimentazione in diverse zone della città.

E ancora, i problemi della rete idrica a Trapani, le tensioni nei servizi sociali di Marsala dopo la diffida della Cgil per gli stipendi non pagati agli operatori dell’assistenza, e tutte le principali notizie del giorno dalla provincia di Trapani e dalla Sicilia.

Appuntamento dunque con Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, ogni mattina per sapere e capire cosa sta accadendo nel nostro territorio.



