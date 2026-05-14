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Cronaca
14/05/2026 10:18:00

Tre scosse di terremoto in Sicilia in poche ore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/tre-scosse-di-terremoto-in-sicilia-in-poche-ore-450.jpg

Tre scosse di terremoto sono state registrate tra la notte e la prima mattina di oggi nel Messinese, senza causare danni o feriti. La scossa più intensa è avvenuta alle 6.59 al largo di Messina, con magnitudo 2.8 e profondità di circa 10 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona offshore davanti al capoluogo peloritano.

 

Nelle ore precedenti erano già stati registrati altri due eventi sismici nell’area tirrenica della provincia: il primo alle 4.49 e il secondo alle 4.56, entrambi con epicentro a Rodì Milici. Le magnitudo rilevate sono state rispettivamente di 2.2 e 2.0.

 

La sequenza rientra nella normale attività sismica della Sicilia nord-orientale, area caratterizzata da frequenti micro-scosse legate alla complessa dinamica tettonica dello Stretto di Messina e dell’arco calabro-peloritano.









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