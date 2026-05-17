“Acqua di Erice” vola a Cannes: il profumo siciliano sulla Croisette

17/05/2026 16:08:00

C’è profumo di Sicilia al Festival di Cannes.

A sfilare tra glamour, cinema internazionale e riflettori della Croisette è infatti “Acqua di Erice”, il profumo ideato dal brand Nice d’Isabel, nato dall’intuizione dell’imprenditrice Isabel Nizza.

In un’edizione del festival in cui la presenza italiana nel cinema appare più contenuta rispetto al passato, il marchio siciliano è riuscito comunque a portare il Made in Italy in uno dei contesti internazionali più prestigiosi dedicati all’eleganza e alla cultura contemporanea.

“Acqua di Erice” non è soltanto un profumo, ma un progetto identitario che punta a raccontare la Sicilia attraverso le fragranze. Il brand nasce infatti dall’idea di trasformare i profumi, i colori e le suggestioni del territorio in una linea di essenze legate al Mediterraneo e alla Sicilia occidentale.

Già negli anni scorsi, Isabel Nizza aveva raccontato come il progetto “Nice d’Isabel” fosse nato per valorizzare la Sicilia in un settore – quello della profumeria artistica – spesso associato ad altre regioni italiane o alle grandi maison internazionali.

Accanto ad “Acqua di Erice”, la linea comprende anche fragranze come “Mothia”, “Salinae” e “Mediterraneum”, pensate per evocare paesaggi, cultura e identità isolana.

La presenza a Cannes assume inoltre un significato simbolico anche sul piano imprenditoriale. La partecipazione viene infatti vissuta pure come occasione di rappresentanza dell’imprenditoria femminile italiana, grazie al ruolo di referente e delegata territoriale del Gruppo Donne di Confimi Sicilia ricoperto dalla promotrice del progetto.

L’obiettivo è quello di dare voce alle donne che fanno impresa partendo dai territori, trasformando tradizione e radici culturali in strumenti di innovazione e promozione internazionale.

Il Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026, resta uno degli appuntamenti mondiali più importanti per il cinema e il lifestyle internazionale. In questo scenario, la presenza di un marchio nato in Sicilia rappresenta anche un segnale di come le eccellenze territoriali possano ritagliarsi spazi internazionali puntando su autenticità, identità e qualità.



Per Nice d’Isabel, la Croisette diventa così non solo una vetrina glamour, ma anche una opportunità per raccontare la Sicilia attraverso il linguaggio invisibile e universale dei profumi.



