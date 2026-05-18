18 Maggio: vince Sinner, festa Inter, l'attacco di Modena, taglia Iran su Trump

18/05/2026 07:16:00

E' il 18 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Al Foro Italico Jannik Sinner ha battuto il norvegese Casper Ruud in due set (6 4, 6 4), vincendo gli Internazionali di tennis. È il secondo tennista della storia dopo Novak Djokovic a vincere tutti i Masters 1000. L’obiettivo ora è vincere il Roland Garros, l’ultimo Slam che ancora gli manca

• Il bus con l’Inter campione d’Italia è arrivato in piazza Duomo lungo due ali di folla in delirio. il Milan si tira su dopo un periodo molto negativo e la Roma ha scavalcato i bianconeri in classifica. Come se non bastasse, il Como ora è a pari punti con gli uomini di Spalletti, ma con gli scontri diretti a favore

• Sabato a Modena Salim El Koudri – 31 anni, italiano di origini marocchine, con problemi psichiatrici, laureato in economia – si è lanciato sulla folla con un’utilitaria. Ci sono 15 feriti, a una donna sono state amputate le gambe

• Ieri sera al tramonto 5 mila persone si sono ritrovate nel cuore di Modena, in piazza Grande, per elaborare insieme l’attacco di sabato

• Meloni ha annullato la visita a Cipro e, con Mattarella, è stata all’ospedale di Modena e al Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite da El Koudri



• Meloni ha scritto alla Commissione europea per chiedere un’estensione della deroga al Patto di stabilità per far fronte alla crisi energetica

• L’Iran ha messo una taglia di 50 mila euro per uccidere Trump. E il presidente Pezeshkian ha scritto a papa Leone XIV elogiando il suo «approccio basato sulla pace giusta»

• Le barche della seconda Flotilla ieri mattina hanno lasciato la Turchia e hanno intrapreso la navigazione verso Gaza

• Quattro dei cinque sub italiani annegati giovedì alle Maldive sono ancora dispersi. Ieri sera all’aeroporto di Malpensa, dopo uno scalo a Dubai, sono arrivati i venti italiani che partecipavano alla loro stessa escursione

• La giovane che ha denunciato il figlio di La Russa per stupro, rimasta finora anonima, è stata intervistata a Report a volto scoperto

• Durante il finesettimana, tre giorni dopo i feroci bombardamenti su Kiev, l’Ucraina ha lanciato 600 droni contro la Russia: sono morte 4 persone, delle quali 3 a Mosca. Intanto Putin è in viaggio per Pechino

• I lefebvriani vanno dritti per la loro strada nonostante l’altolà del Vaticano, e il primo luglio celebreranno le consacrazioni episcopali in un prato davanti a 15 mila persone

• Franco e Pam Apisa, marito e moglie, 77 anni lui e 75 lei, pastori evangelici, arrivati a Milano per fondare una sala di preghiera, sono stati falciati da un’auto. Lui è morto. Lei in fin di vita

• Nel fine settimana la Hoepli di Milano è stata presa d’assalto. Chiuderà i battenti il 25 maggio e per svuotare i quattro piani ha messo i libri a metà prezzo

• È iniziato il casting per il nuovo 007. Tra i papabili: Jacob Elordi, 28 anni; Callum Turner, 36 anni; Aaron Taylor-Johnson, 35 anni; Tom Francis, 26 anni

• Sono morti l’attore britannico David Burke (91 anni), il giornalista Ludovico Gippetto (60), la soprano britannica Felicity Lott (79)



Titoli

Corriere della Sera: L’Italia all’Europa: /deroga al Patto/ anche per l’energia

la Repubblica: Modena contro l’odio

La Stampa: Attentato a Modena / Tajani contro Salvini

Il Sole 24 Ore: L’estate della crisi / Italiani e vacanze: / scelte last minute / per mete più vicine

Il Messaggero: Ha vinto Roma

Il Giornale: «Quella mail di Selim / contro i cristiani. / Non è solo folle»

Qn: Mattarella-Meloni a Modena / L’abbraccio della città

Il Fatto: 2 milioni di psicopatici in giro / Il governo taglia sulle terapie

Leggo: Una domenica capitale

Libero: L’attentatore accusa l’Italia / La sinistra accusa il governo

La Verità: Troppo comodo / dargli del matto

Il Mattino: Mistero Conte

il Quotidiano del Sud: Così l’Europa / può uscire / più forte e unita / dalla crisi

Domani: Salvini fa propaganda su Modena / Ma la tragedia spacca la destra



