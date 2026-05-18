"A nome loro". Nuovi ospiti al concertone di Castelvetrano: Donatella Rettore, Giulia Mei e l’attrice Simona Malato

18/05/2026 18:32:00

Si arricchisce di altri grandi ospiti la IV edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull’onda emotiva scaturita dall’arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro e ideata dalla pianista e compositrice jazz Sade Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica.

L’evento, che chiama a raccolta ogni anno grandi artisti della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e familiari delle vittime, è in programma il 30 maggio nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, dalle ore 14.00, in provincia di Trapani, a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss ormai defunto.

Donatella Rettore, la cantautrice Giulia Mei e l’attrice Simona Malato, interprete del ruolo della moglie di Matteo Messina Denaro nella fiction Rai “L'invisibile: la cattura di Mattia Messina Denaro”, sono i nomi che si aggiungono ai numerosi artisti già annunciati per l’edizione 2026 della manifestazione: Nada, The Zen Circus, Mauro Ermanno Giovanardi, Simona Molinari, gli Avion Travel, i Santamarea, Dario Mangiaracina di La rappresentante di lista, Mario Venuti & Tony Canto, Rancore, Anastasio, Galeffi, Savana Funk, Giuseppe Anastasi, Bungaro/Casarano/Monteduro, Amudi Safa, Leila Shirvani, Canta fino a Dieci, Ernesto Marciante, Shakalab, Chris Obehi, Jerusa Barros, Cico Messina, Claudio Covato, Giuseppe Patti, Gli Asteroidi e il Coro Boy-scout Castelvetrano 1, cui si aggiungono artisti provenienti dal cinema, dal teatro e dalla televisione come Donatella Finocchiaro, Fabio Celenza, Roberto Lipari e Antonio Panzica.

Gli organizzatori anticipano inoltre che, nelle settimane immediatamente precedenti all’evento, verranno svelati altri ospiti a sorpresa che completeranno il programma della giornata dedicata alla memoria delle vittime di mafia e all’impegno civile attraverso la musica, il teatro e la cultura.

Anche quest’anno, inoltre, porteranno sul palco la loro testimonianza protagonisti dell’impegno contro la criminalità organizzata come Luisa Impastato di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo, il giudice Massimo Russo, gli ex rappresentanti della Polizia di Stato Rino Germanà e Marco Mariconda, Francesca Andreozzi della Fondazione Pippo Fava, Paola Galuffo di Patto per Restare, Peppe Provinzano, Presidente di Comunità Cantieri Culturali Zisa, e le associazioni Fondazione Falcone, Addio Pizzo, Must 23, Libera Sicilia.

Alla manifestazione porteranno il loro saluto il Vice Presidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulè, il componente della Commissione Cultura Camera dei Deputati On. Matteo Orfini, il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il sacerdote Don Giuseppe Undari, e i Segretari Nazionali e della Regione Sicilia di CGIL CISL UIL.

Nel frattempo, prosegue anche il percorso di sensibilizzazione promosso dall’associazione nelle scuole del territorio, insieme alle iniziative dedicate ai giovani artisti emergenti attraverso il contest MyHope, realizzato in collaborazione con il CET di Mogol, che ha collezionato centinaia di proposte che verranno valutate dalla giuria composta da Sade Mangiaracina, Giuseppe Anastasi, Simona Molinari, Dario Mangiaracina e Carlotta (Carla Quadraccia). I primi tre classificati partecipano alle finali e faranno parte della Line Up del grande concerto A NOME LORO 2026 a Castelvetrano il 30 maggio 2026.

Scritto dall’autore Rai Paolo Biamonte, l’evento sarà presentato da Martina Martorano, Stefania Renda e Gino Castaldo e verrà trasmesso in diretta su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

Una grande novità di questa edizione è il Villaggio enogastronomico che si inaugura il 29 maggio, a partire dalle 17.00, e sarà attivo per tutta la durata dell'evento: “La piazza sarà aperta ad una due giorni di food & beverage con le migliori aziende dell'area del Belice, gli artigiani, i volontari della Proloco di Castelvetrano e le proloco delle città limitrofe che ringraziamo sin da ora per l'entusiasmo con cui hanno accettato di partecipare”.

Il 29 maggio, inoltre, a partire dalla mattina, sarà aperto al pubblico il soundcheck degli artisti e alle 21.30, in piazza, si terrà il DjSet di Martina Martorano e Dario Mangiaracina.

L’associazione A Nome Loro è composta dalla compositrice e pianista jazz Sade Mangiaracina, la cantautrice pop-jazz Simona Molinari, Dario Mangiaracina, musicista e co-fondatore di La Rappresentante di Lista, Franco D’Aniello musicista e co-fondatore dei Modena City Ramblers, il cantautore e autore Giuseppe Anastasi, la manager musicale di Pannonica Stefania Conte e l’operatore culturale Turi Benintende.

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Nata nel 2023 qualche settimana dopo la cattura del superlatitante Messina Denaro – che proprio in quel territorio è nato e per decenni ne ha asfissiato il tessuto politico, economico e sociale attraverso il suo dominio criminale – la prima edizione della manifestazione è stata organizzata nel febbraio 2023 in modo estemporaneo, sull’onda emotiva del successo riportato dalle forze dell’ordine. Nel corso delle tre prime edizioni ha radunato un pubblico di oltre 28.000 persone, è stata seguita da oltre un milione e duecentomila spettatori tra dirette video e radio su Ansa e Rai Radio 2; e ha portato sul palco artisti come Levante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Raiz, Daniele Silvestri, Paolo Fresu, Arisa, Simona Molinari, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Gianluca Petrella, Anna Castiglia, Davide Shorty, Modena City Ramblers, Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus, Andrea Satta dei Têtes de Bois, Angelo Sicurella, Bonnot, Giuseppe Anastasi, Silvia Mezzanotte, Mario Lavezzi, Dajana Roncione, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Paolo Briguglia, Fabrizio Ferracane e moltissimi altri.



