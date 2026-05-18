Aree artigianali, dalla Regione fondi per 57 progetti. Schifani: “Investimenti e formazione per le imprese”

18/05/2026 20:35:00

La Regione Siciliana finanzia 57 progetti per la riqualificazione delle aree artigianali. L’assessorato alle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e finanziabili relative all’avviso per “Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali”.

La dotazione finanziaria complessiva arriverà a 75 milioni di euro, grazie all’incremento delle risorse iniziali, pari a 50,8 milioni. I fondi consentono di finanziare le prime 57 istanze sulle 78 presenti in graduatoria.

Gli interventi riguardano riqualificazione urbana e infrastrutturale, efficientamento energetico, potenziamento dei servizi e miglioramento della funzionalità delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

“Investire nelle aree artigianali significa creare sviluppo, modernizzare le infrastrutture esistenti e offrire nuove opportunità alle imprese e ai territori”, dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo. L’assessore aggiunge che la Regione punta a reperire ulteriori risorse per finanziare anche gli altri progetti ammessi ma non ancora coperti.

Gli enti beneficiari dovranno rispettare tempi precisi: aggiudicazione definitiva entro il 31 luglio 2026 e completamento delle opere entro il 31 dicembre 2026.

Il tema del sostegno alle imprese artigiane è stato affrontato anche dal presidente della Regione, Renato Schifani, intervenuto allo Steri di Palermo alla presentazione del nuovo corso di laurea magistrale dell’Università di Palermo in “Economia e management delle imprese artigiane e delle pmi”.

“In Sicilia c’è una realtà economica viva, aumentano le entrate, crescono i posti di lavoro. Tutto questo è possibile perché abbiamo scelto di investire molto sulle attività produttive, oltre a semplificare le regole per le imprese”, ha detto Schifani.

Il presidente ha poi richiamato il ruolo della formazione professionale: “Ci siamo dati anche il compito di fare in modo che la formazione professionale regionale adegui sempre più i profili alle vere esigenze del mondo del lavoro”.

Secondo Schifani, la Regione ha attivato misure per oltre 775 milioni di euro a sostegno di investimenti, occupazione e liquidità delle piccole e medie imprese, con interventi che riguardano anche il comparto artigiano.



