Mazara, al Mahara Hotel la II edizione del Ma.R.E. - Mediterranean Congress 2026

22/05/2026 02:00:00

Sarà il Ma.R.E. – Mediterranean Congress 2026, in programma il 9 e 10 ottobre al Mahara Hotel, uno degli appuntamenti scientifici più attesi sul territorio dedicati all’integrazione tra ospedale, territorio, sanità pubblica e privata. Tema centrale della seconda edizione sarà “La gestione delle malattie complesse e della malattia oncologica avanzata”, con un focus sui nuovi modelli organizzativi e assistenziali e sulla presa in carico multidisciplinare del paziente oncologico complesso.

Il congresso sarà guidato dal presidente onorario Gaspare Lipari, dal presidente Pietro Fazio, dal responsabile scientifico Nicola Falco e dal direttore generale Gianluca Spanó.

Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026 anche la presenza di un prestigioso Comitato Scientifico multidisciplinare, composto da professionisti provenienti da diverse branche mediche, che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla direzione organizzativa per il contributo del reparto di Chirurgia dell’ospedale “Abele Ajello”, diretto dal dottor Pietro Fazio, che ha sostenuto sin dall’inizio la realizzazione di un congresso destinato a diventare un punto di riferimento ad alta risonanza scientifica.

“Quest’anno abbiamo voluto affrontare il tema del paziente oncologico complesso, un argomento che coinvolge tutte le specialità mediche e che oggi rappresenta una sfida fondamentale per il sistema sanitario”, ha dichiarato Gianluca Spanó. “Da cittadino mazarese, dopo oltre quindici anni vissuti in Lombardia, sono orgoglioso di trovare nella mia terra professionisti di altissimo livello umano e scientifico come Pietro Fazio e Nicola Falco. Il dottor Pietro Fazio merita sicuramente una maggiore attenzione perché rappresenta un elemento sul quale investire per il futuro della sanità del territorio”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Gaspare Lipari, il cui contributo è stato determinante nella definizione del programma scientifico e nella selezione dei relatori.

Il Ma.R.E. Mediterranean Congress 2026 punta così a confermarsi come un’importante occasione di confronto e aggiornamento professionale, orientata alla condivisione di competenze, esperienze cliniche e modelli innovativi nella gestione delle patologie complesse e oncologiche avanzate.



