"Sicilia Inedita", alle Cantine Florio di Marsala gli studenti incontrano Stefania Auci

22/05/2026 13:20:00

Le storiche Cantine Florio di Marsala hanno ospitato, il 19 maggio scorso, a “Sicilia Inedita”, il progetto dedicato alla promozione della lettura e della scrittura attraverso un percorso culturale che mette al centro il territorio siciliano, la memoria storica e l’identità dell’isola.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie della provincia di Trapani in un incontro con la scrittrice Stefania Auci, tra i protagonisti del progetto promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore S. Calvino – G.B. Amico, scuola capofila della rete.

D’Amico: “La scrittura locale diventa patrimonio culturale”

A spiegare il senso dell’iniziativa è stata la dirigente scolastica Vita D’Amico:

“‘Sicilia Inedita’ è una circolare regionale che incentiva la promozione della scrittura e della lettura in una declinazione locale. La prima tappa di questo percorso – afferma la dirigente scolastica Vita D’Amico – è curata da ciceroni d’eccezione come Ugo Barbara, Stefania Auci e Rosita Manuguerra. Tutti e tre scrivono dell’imprenditoria siciliana che con loro guadagna un posto nell’economia internazionale”.

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i giovani alla lettura attraverso un’esperienza immersiva, capace di legare i libri ai luoghi simbolo della Sicilia raccontata dagli autori.

Stefania Auci: “I ragazzi leggono più di quanto pensiamo”

Particolarmente apprezzato dagli studenti il dialogo con Stefania Auci, che ha parlato del rapporto tra i giovani e la lettura:

“Insieme ad Ugo e Rosita abbiamo pensato di raccontare il nostro territorio ai ragazzi, che speriamo saranno pronti a recepire e leggere queste storie. Bisogna dire la verità: i ragazzi leggono molto di più di quanto noi pensiamo, soprattutto le ragazze. Leggono cose che non ci si aspetta, molto sul cellulare, altri tipi di target e romanzi, ma questo non significa che gli studenti non debbano conoscere i testi che riguardano la nostra identità culturale”.

Un confronto che ha permesso agli studenti di riflettere sull’importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza culturale.

Turano: “Gli scrittori tornano nelle scuole”

Presente all’incontro anche l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa:

“Portiamo di nuovo gli scrittori siciliani nelle nostre scuole per fare capire ai ragazzi che per loro c’è speranza se studiano con passione, dedizione ed entusiasmo, e che possono costruirsi una carriera capace di portarli oltre i confini siciliani. Stiamo costruendo un meccanismo per cui gli scrittori ritornano a scuola e speriamo che quei ragazzi possano anche loro scrivere un libro”.

Un viaggio tra libri e territorio

L’appuntamento alle Cantine Florio ha rappresentato il primo step di un percorso che continuerà nei prossimi mesi con nuove iniziative dedicate alla letteratura siciliana contemporanea, sempre con un approccio esperienziale e interdisciplinare.

Un progetto che punta non solo a promuovere la lettura, ma anche a rafforzare nei giovani il legame con la storia, la cultura e le eccellenze della Sicilia.

Il progetto continua

“Sicilia Inedita” proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati agli autori Ugo Barbara e Rosita Manuguerra, mantenendo lo stesso approccio interdisciplinare ed esperienziale che punta a trasformare la lettura in un viaggio dentro i luoghi e le storie dell’isola.



