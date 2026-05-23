23 Maggio: si vota in 750 comuni, accordo vicino Usa - Iran, allarme ebola

23/05/2026 08:18:00

E' il 23 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

• Domani e lunedì si vota in circa 750 Comuni, tra i quali ci sono 18 capoluoghi (e Venezia). Sono chiamati alle urne oltre sei milioni di italiani

• Il Pakistan dice che c’è una bozza di accordo per mettere fine alla guerra tra Iran e Usa (e infatti il ministro degli Interni di Islamabad da sabato è a Teheran)

• Diversi Paesi europei, Italia inclusa, hanno chiesto formalmente al governo israeliano di fermare l’espansione degli insediamenti e la violenza dei coloni in Cisgiordania

• Circa 50 attivisti della Flotilla espulsi da Israele sono ora ricoverati a Istanbul per le botte prese. Tra di loro c’è anche un italiano, un signore trentino di 69 anni che vive da tempo a Malaga

• Putin dice che a Starobelsk gli ucraini – che negano – hanno bombardato un dormitorio per studenti, facendo 6 vittime e 15 dispersi



• Pare che la Francia voglia unirsi a Regno Unito e Germania nella produzione di missili a lungo raggio

• Dopo che a inizio maggio aveva detto che avrebbe ritirato 5 mila soldati dalla Germania, Trump ieri ha detto che invierà altri 5 mila soldati in Polonia

• L’Ice ha arrestato la sorella di un alto dirigente del gruppo militare che controlla le industrie cubane

• In Lombardia un uomo malato di sclerosi è morto ricorrendo al suicidio assistito. È il 17esimo caso in Italia

• I due minori indagati per la omicidio di Bakari Sako sono apparsi in un video su TikTok che li mostra in cella, con musica rap e la scritta «quello che non ti uccide, ti fortifica»

• In Congo i casi di ebola sono triplicati in una settimana, arrivando a 750

• La democratica Tulsi Gabbard, a capo dell’intelligence statunitense, si è dimessa per stare vicina al marito, che si è ammalato di cancro alle ossa

• L’ex principe d’Inghilterra adesso Andrea è sospettato anche di reati sessuali

• Una leghista è stata sospesa dal partito per essersi augurata che Schlein venisse investita da un depresso (il riferimento è ai fatti di Modena)

• Salvini ha detto che nel piano nazionale per gli aeroporti è previsto anche uno scalo ad Agrigento

• Il Papa oggi andrà in visita nella Terra dei Fuochi, e ieri ha annunciato che dichiarerà martiri 80 religiosi spagnoli uccisi ai tempi della guerra civile

• Dopo l’incontro con il governo – che ha prorogato al 6 giugno il taglio delle accise – i camionisti hanno annullato lo sciopero che avrebbe bloccato i trasporti dal 25 al 29 maggio

• Questo fine settimana, alle Bahamas, Donald Trump Junior sposerà la compagna Bettina Anderson (ma non si sa se Trump senior parteciperà: «se ci vado, vengo massacrato. Se non ci vado, vengo massacrato")

• La Rai ha chiuso il 2025 con un utile consolidato di 9,3 milioni, il primo risultato netto positivo dal 2017

• Un rapporto dell’Ue ha rilevato che sono in forte aumento le malattie a trasmissione sessuale. I casi di gonorrea, ad esempio, sono aumentati del 303 per cento rispetto al 2015

• Un serio studio scientifico sostiene che ai Campi Flegrei nei prossimi dieci anni il suolo si solleverà di quattro metri

• Il toscano Bettiol ha vinto la 13esima tappa del Giro d’Italia, la Alessandria-Verbania di 189 chilometri. La maglia rosa Eulalio è arrivato 13 minuti dopo il vincitore

• Pep Guardiola ha detto che lascerà il Manchester City

• A Napoli è stato inaugurato il museo dell’ombrello artigianale

• Ieri si è tenuta l’ultima udienza della causa di divorzio tra Totti e Ilary

• Sono morti il pilota statunitense Kyle Busch (41 anni), lo studioso di letteratura Fausto Curi (96), il pugile Franco De Piccoli (89), il regista e padre di Pif Maurizio Diliberto (83)



Titoli

Corriere della sera: Usa e Iran, sprint per l’intesa

la Repubblica: L’Europa contro Israele

La Stampa: Iran-Usa, pace vicina / la rabbia di Israele

Il Sole 24 Ore: Partite Iva, proroga pagamenti al 20 luglio / Dimezzato il taglio alle accise del diesel

Il Messaggero: Benzina, prorogato lo sconto

Il Giornale: Prove di sinistra islamista

Avvenire: Declino americano

Qn: Usa-Iran, ipotesi accordo / «Decisive le prossime ore»

Il Fatto: Torture e violenze sessuali: / si indaga su Ben Gvir & C.

Libero: Terrorista sul barcone: espulso

La Verità: «L’attentato di Modena è terrorismo»

Il Mattino: Pellegrino / tra i veleni

il manifesto: A secco

il Quotidiano del Sud: L’Europa sanziona Israele / Usa-Iran, sprint per la pace

Domani: Caos tra i repubblicani e nei servizi / A Trump serve la pace con l’Iran



