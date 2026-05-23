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Cronaca
23/05/2026 08:18:00

23 Maggio: si vota in 750 comuni, accordo vicino Usa - Iran, allarme ebola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/23-maggio-si-vota-in-750-comuni-accordo-vicino-usa-iran-allarme-ebola-450.jpg

E' il 23 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

 

• Domani e lunedì si vota in circa 750 Comuni, tra i quali ci sono 18 capoluoghi (e Venezia). Sono chiamati alle urne oltre sei milioni di italiani
• Il Pakistan dice che c’è una bozza di accordo per mettere fine alla guerra tra Iran e Usa (e infatti il ministro degli Interni di Islamabad da sabato è a Teheran)
• Diversi Paesi europei, Italia inclusa, hanno chiesto formalmente al governo israeliano di fermare l’espansione degli insediamenti e la violenza dei coloni in Cisgiordania
• Circa 50 attivisti della Flotilla espulsi da Israele sono ora ricoverati a Istanbul per le botte prese. Tra di loro c’è anche un italiano, un signore trentino di 69 anni che vive da tempo a Malaga
• Putin dice che a Starobelsk gli ucraini – che negano – hanno bombardato un dormitorio per studenti, facendo 6 vittime e 15 dispersi


• Pare che la Francia voglia unirsi a Regno Unito e Germania nella produzione di missili a lungo raggio
• Dopo che a inizio maggio aveva detto che avrebbe ritirato 5 mila soldati dalla Germania, Trump ieri ha detto che invierà altri 5 mila soldati in Polonia
• L’Ice ha arrestato la sorella di un alto dirigente del gruppo militare che controlla le industrie cubane
• In Lombardia un uomo malato di sclerosi è morto ricorrendo al suicidio assistito. È il 17esimo caso in Italia
• I due minori indagati per la omicidio di Bakari Sako sono apparsi in un video su TikTok che li mostra in cella, con musica rap e la scritta «quello che non ti uccide, ti fortifica»
• In Congo i casi di ebola sono triplicati in una settimana, arrivando a 750
• La democratica Tulsi Gabbard, a capo dell’intelligence statunitense, si è dimessa per stare vicina al marito, che si è ammalato di cancro alle ossa
• L’ex principe d’Inghilterra adesso Andrea è sospettato anche di reati sessuali
• Una leghista è stata sospesa dal partito per essersi augurata che Schlein venisse investita da un depresso (il riferimento è ai fatti di Modena)
• Salvini ha detto che nel piano nazionale per gli aeroporti è previsto anche uno scalo ad Agrigento
• Il Papa oggi andrà in visita nella Terra dei Fuochi, e ieri ha annunciato che dichiarerà martiri 80 religiosi spagnoli uccisi ai tempi della guerra civile
• Dopo l’incontro con il governo – che ha prorogato al 6 giugno il taglio delle accise – i camionisti hanno annullato lo sciopero che avrebbe bloccato i trasporti dal 25 al 29 maggio
• Questo fine settimana, alle Bahamas, Donald Trump Junior sposerà la compagna Bettina Anderson (ma non si sa se Trump senior parteciperà: «se ci vado, vengo massacrato. Se non ci vado, vengo massacrato")
• La Rai ha chiuso il 2025 con un utile consolidato di 9,3 milioni, il primo risultato netto positivo dal 2017
• Un rapporto dell’Ue ha rilevato che sono in forte aumento le malattie a trasmissione sessuale. I casi di gonorrea, ad esempio, sono aumentati del 303 per cento rispetto al 2015
• Un serio studio scientifico sostiene che ai Campi Flegrei nei prossimi dieci anni il suolo si solleverà di quattro metri
• Il toscano Bettiol ha vinto la 13esima tappa del Giro d’Italia, la Alessandria-Verbania di 189 chilometri. La maglia rosa Eulalio è arrivato 13 minuti dopo il vincitore
• Pep Guardiola ha detto che lascerà il Manchester City
• A Napoli è stato inaugurato il museo dell’ombrello artigianale
• Ieri si è tenuta l’ultima udienza della causa di divorzio tra Totti e Ilary
• Sono morti il pilota statunitense Kyle Busch (41 anni), lo studioso di letteratura Fausto Curi (96), il pugile Franco De Piccoli (89), il regista e padre di Pif Maurizio Diliberto (83)

Titoli
Corriere della sera: Usa e Iran, sprint per l’intesa
la Repubblica: L’Europa contro Israele
La Stampa: Iran-Usa, pace vicina / la rabbia di Israele
Il Sole 24 Ore: Partite Iva, proroga pagamenti al 20 luglio / Dimezzato il taglio alle accise del diesel
Il Messaggero: Benzina, prorogato lo sconto
Il Giornale: Prove di sinistra islamista
Avvenire: Declino americano
Qn: Usa-Iran, ipotesi accordo / «Decisive le prossime ore»
Il Fatto: Torture e violenze sessuali: / si indaga su Ben Gvir & C.
Libero: Terrorista sul barcone: espulso
La Verità: «L’attentato di Modena è terrorismo»
Il Mattino: Pellegrino / tra i veleni 
il manifesto: A secco
il Quotidiano del Sud: L’Europa sanziona Israele / Usa-Iran, sprint per la pace
Domani: Caos tra i repubblicani e nei servizi / A Trump serve la pace con l’Iran



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