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» Agroalimentare
29/05/2026 00:25:00

Dattilo Cannolo Fest 2026 torna dal 3 al 5 luglio

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A Dattilo è già partito il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’estate trapanese. È stata ufficializzata la quinta edizione del Dattilo Cannolo Fest, che si svolgerà dal 3 al 5 luglio 2026 nel borgo pacecoto diventato negli anni simbolo della tradizione dolciaria siciliana.

La manifestazione, ormai appuntamento fisso per migliaia di visitatori, trasformerà ancora una volta Dattilo in una grande vetrina dedicata ai sapori autentici della Sicilia, tra cannoli, street food, spettacoli e intrattenimento.

 

Un festival che valorizza il territorio

 

Anche per questa edizione l’organizzazione sarà curata dalla Pro Loco Dattilo APS, con il sostegno del Comune di Paceco e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il supporto logistico della Peralta Production e il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il Dattilo Cannolo Fest si conferma così non soltanto una festa dedicata al celebre dolce siciliano, ma anche un importante strumento di promozione turistica e culturale per l’intero territorio trapanese. Negli anni l’evento è riuscito ad attirare visitatori da tutta la Sicilia e anche da fuori regione, contribuendo a valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e le tradizioni popolari legate alla cultura dell’accoglienza.

 

Cannoli, street food e spettacoli

 

La nuova edizione manterrà la formula che ha decretato il successo della manifestazione: degustazioni, laboratori, spettacoli dal vivo, musica e spazi dedicati alle famiglie.

Protagonista assoluto resterà naturalmente il cannolo siciliano, simbolo della pasticceria isolana, accanto alle migliori produzioni dello street food regionale e ai prodotti tipici del territorio. Il programma ufficiale del Dattilo Cannolo Fest 2026 sarà presentato nelle prossime settimane. Gli organizzatori annunceranno presto ospiti, eventi, concerti e iniziative che animeranno le tre serate della manifestazione.

 

Dattilo capitale del cannolo

 

Negli ultimi anni Dattilo è diventata una meta gastronomica conosciuta ben oltre i confini della provincia di Trapani, grazie alla qualità delle sue pasticcerie e alla fama del cannolo artigianale locale.

Il festival rappresenta oggi uno degli eventi identitari più importanti dell’estate siciliana, capace di unire tradizione, promozione del territorio e richiamo turistico in un’unica grande festa di sapori e convivialità.

 









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