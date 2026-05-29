Buongiorno24 del 29 Maggio 2026

29/05/2026 09:18:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e capire i fatti più importanti della giornata.

In apertura la maxi operazione antimafia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo che porta all'arresto di tre persone e al sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro tra Italia, Spagna, Andorra, Libano, Monaco, Gibilterra e Isole Cayman. Un'inchiesta che riporta al centro dell'attenzione il patrimonio accumulato attraverso il narcotraffico e i presunti legami con il sistema economico che per anni avrebbe alimentato il potere di Matteo Messina Denaro. Analizziamo i dettagli dell'operazione, il ruolo degli arrestati e il percorso seguito dagli investigatori per ricostruire quarant'anni di investimenti e riciclaggio internazionale.

A Marsala si apre ufficialmente l'era di Andreana Patti. Dopo la proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale centrale e il passaggio di consegne con Massimo Grillo, la nuova sindaca si insedia a Palazzo Municipale. Raccontiamo le sue prime dichiarazioni, il profilo professionale che l'ha portata alla guida della città e le sfide che attendono la nuova amministrazione.

Restando sul fronte della lotta alla criminalità, il presidente della Regione Renato Schifani annuncia il rifinanziamento del fondo destinato alle vittime di attentati mafiosi e agli imprenditori colpiti da estorsioni e intimidazioni. Un tema tornato di stretta attualità dopo gli episodi registrati negli ultimi mesi nel Palermitano.

A Mazara del Vallo c'è dolore per la scomparsa di Pietro Apollo, storico maestro dell'atletica e punto di riferimento per generazioni di giovani sportivi. Muore a 74 anni dopo un malore mentre nuota nelle acque di Tonnarella. La sua figura lascia un segno profondo nella comunità mazarese.

C'è poi la vicenda che riguarda Telesud, sfrattata dalla storica sede di via Isolella dopo oltre trent'anni. Una pagina importante nella storia dell'emittenza locale che si chiude tra debiti, contenziosi e molte incognite sul futuro.

Spazio anche allo sport. Per il Trapani Calcio arriva una nuova penalizzazione: il Tribunale Federale Nazionale infligge cinque punti da scontare nella prossima stagione per violazioni amministrative. Una decisione che riaccende il dibattito sulle difficoltà societarie e sulle prospettive del club granata.

Tra le notizie della giornata c'è anche l'entrata in vigore del regolamento dell'Asp di Trapani che consente agli animali d'affezione di accedere alle strutture ospedaliere per assistere i propri proprietari durante il ricovero, mentre da Alcamo e Castellammare del Golfo arriva una bella notizia sportiva con la convocazione nella Nazionale Under 21 del giovane attaccante Gabriele Alesi.

Infine uno sguardo alla politica regionale, con Cateno De Luca che torna a parlare di una sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana e di possibili scenari elettorali anticipati.

L'appuntamento è come ogni mattina con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101, per orientarsi tra le notizie del giorno e capire ciò che accade in Sicilia e nella provincia di Trapani.





