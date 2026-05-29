A Petrosino il concerto dell'orchestra dell'Istituto Nosengo. Ecco com è andato

29/05/2026 15:05:00

Grande partecipazione a Petrosino per il concerto dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”, appuntamento che ha aperto ufficialmente i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie.

Gli alunni del corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, diretti dal maestro Nino Pulizzi, hanno regalato al pubblico una serata intensa ed emozionante, proponendo un repertorio vario e coinvolgente che ha spaziato dalla musica classica ai brani pop più apprezzati.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un anno scolastico ricco di attività, impegno e soddisfazioni artistiche, offrendo alla comunità l’occasione di apprezzare il talento, la passione e la dedizione degli studenti del percorso musicale.

Una serata che ha messo in evidenza anche la forte sinergia tra scuola, territorio e istituzioni, trasformando il concerto in un’importante occasione di aggregazione e condivisione per alunni, docenti e famiglie.

Nel corso della manifestazione è stato rivolto un ringraziamento alla dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, al sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, all’Amministrazione comunale e al parroco don Carmelo Caccamo per il sostegno e la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa.

Un plauso particolare anche ai docenti di strumento Nino Pulizzi, Marco Bilardello, Alessandro Mancuso e Ippolito Parrinello, che hanno accompagnato gli studenti in un percorso formativo caratterizzato da crescita musicale ed entusiasmo.

Il concerto ha inoltre celebrato i prestigiosi risultati ottenuti dagli alunni del corso musicale nei concorsi svolti in Sicilia durante questo finale di anno scolastico.

Il 21 maggio gli studenti hanno partecipato alla 18ª edizione del Convegno nazionale rassegna-concorso musicale “Euterpe”, svoltosi a Realmonte, conquistando la massima valutazione “Lodevole” e il “Premio Valle dei Templi”.

Gli alunni hanno inoltre preso parte alla 19ª edizione del Concorso nazionale per giovani musicisti “Peppuccia Linares Villani”, tenutosi a Mazara del Vallo il 6 maggio 2026, e alla seconda edizione del concorso “A. Pappalardo”, organizzato dal Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani il 12 maggio.



