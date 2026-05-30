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Economia

» Trasporti
30/05/2026 10:06:00

L'Autorità dei Trasporti dà il via libera al Ponte sullo Stretto, ma con riserva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/l-autorita-dei-trasporti-da-il-via-libera-al-ponte-sullo-stretto-ma-con-riserva-450.jpg

L'ART, Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha espresso il suo parere sul piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto, promovendolo "con riserva": il progetto è adeguato nella fase attuale, ma necessita di correttivi su tariffe, rischi e sostenibilità finanziaria.

 

Sul fronte pedaggi, la tariffa di 27,43 euro per i veicoli indicata nel PEF e richiamata nel parere positivo dell’ART, è una media ponderata annuale tra i volumi di traffico e le tariffe per ciascuna tipologia di veicolo e non il costo di un singolo passaggio per le autovetture che, spiegano, sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta.

 

Le tariffe per il traffico veicolare garantiscono nel periodo di esercizio dell’Opera l’equilibrio economico-finanziario della concessione e la copertura integrale dei costi operativi e della manutenzione ordinaria e straordinaria, promuovendo al contempo la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria con costi sensibilmente inferiori alle attuali tariffe di attraversamento.

 

L'ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, accoglie il parere con ottimismo e punta a una nuova delibera del Cipess entro giugno. Manca ancora il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — pareri entrambi richiesti dalla Corte dei Conti, che in precedenza aveva bloccato il progetto.

 









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