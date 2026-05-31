Benjamin Romeo racconta il suo viaggio in “Se sei nato, deve valerne la pena”

31/05/2026 20:15:00

Si intitola “Se sei nato, deve valerne la pena” il libro di Benjamin Romeo, giovane autore marsalese già noto per il suo impegno culturale e per l’organizzazione del TEDxMarsala.

Il volume nasce da un percorso personale fatto di viaggi, esperienze estreme, cadute e ripartenze. Non è solo un racconto autobiografico, ma anche una riflessione sul senso della vita, sulle scelte e sulla possibilità di trasformare le difficoltà in direzione.

Romeo porta il lettore tra Stati Uniti, Spagna, Caraibi, Africa e Medio Oriente. Racconta l’attraversamento dell’oceano Atlantico in barca a vela, la salita al Kilimangiaro, le immersioni tra Pacifico, Indiano e Atlantico, esperienze in contesti militari, volontariato in orfanotrofi africani, aziende, startup e progetti nati, falliti o diventati occasioni di crescita.

Dietro le avventure, però, il libro mette al centro anche le domande interiori. “Non è la storia di un eroe, ma di un ragazzo normale che ha scelto di trasformare la sofferenza in direzione”, spiega Romeo.

L’autore racconta di avere scritto il libro perché convinto che ogni vita abbia un valore e che il rischio più grande non sia soffrire, ma attraversare l’esistenza senza darle un senso. “Molti hanno visto le mie avventure, non le sfide dietro di esse”, afferma. Da qui la scelta di trasformare esperienze, errori e strumenti appresi sul campo in qualcosa che possa essere utile anche ad altri.

“Se sei nato, deve valerne la pena” si rivolge soprattutto a chi si è sentito perso, fuori posto o alla ricerca di una direzione. Lo stile è diretto, accessibile, più orientato a stimolare domande che a offrire risposte definitive.

Il messaggio di fondo è semplice: la vita non va solo attraversata, ma resa significativa attraverso consapevolezza, responsabilità e scelte personali. “Scrivo per ricordare che, anche quando ci sentiamo sfortunati, essere vivi è già una fortuna immensa. E che, se siamo nati, deve valerne la pena”, dice Romeo.

Un libro che unisce racconto personale e crescita individuale, con Marsala sullo sfondo e il mondo come campo di esperienza.



