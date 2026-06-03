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Cronaca

» Ambiente
03/06/2026 18:00:00

Marsala: venerdì il seminario “Educazione alla Terra e Interpretazione Ambientale”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/marsala-venerdi-il-seminario-educazione-alla-terra-e-interpretazione-ambientale-450.jpg

La Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco” gestita dal WWF Italia, rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura ambientale e nella formazione. In programma il prossimo 5 giugno, dalle ore 8.30 alle 18.00, presso il Centro di Educazione Ambientale Lilibeo di Marsala.  Il 5 giugno, dalle 8.30 alle 18.00, al Centro di Educazione Ambientale Lilibeo di Marsala (dentro il Parco Archeologico), la Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco” – gestita dal WWF Italia – organizza il seminario “Educazione alla Terra e Interpretazione Ambientale”. Chi arriva lì, deve sapere: si impara a fare, non solo a dire.

 

Perché serve
Oggi chi visita un’area protetta non vuole un elenco di nozioni. Vuole capire, annusare, emozionarsi. Vuole sentirsi parte del posto, non un turista col libretto delle istruzioni. Per riuscirci servono strumenti precisi: l’Educazione alla Terra (il metodo nato dal pensiero di Steve Van Matre) e l’Interpretazione Ambientale. Roba che trasforma una passeggiata in una storia, un cartello in una domanda, una visita in un legame che dura.

 

A chi è rivolto
Guide ambientali, operatori delle aree protette, addetti al turismo sostenibile, insegnanti, educatori, studenti universitari. E in generale chiunque abbia voglia di portare le persone a guardare il mondo con occhi diversi. Il seminario è gratuito, ma i posti sono limitati: si chiude quando si riempie.

 

Chi lo guida
Francesco Picciotto, dirigente del Servizio “Aree Protette, Siti Natura 2000 e Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana. Un tecnico che l’educazione ambientale la respira da anni: non teoria, ma pratica e metodologia. Durante la giornata approfondirà i principi che permettono di raccontare un luogo in modo autentico, coinvolgente, non retorico.

 

Il contesto e i partner
L’iniziativa rientra nel lavoro quotidiano della Riserva “Saline di Trapani e Paceco”. Non un evento spot, ma un tassello di un percorso serio. A sostenerla: il CEA Lilibeo, il Gruppo Giovani per la candidatura MAB UNESCO “Saline di Sicilia”, e i Club per l’UNESCO di Trapani e Marsala. Tutti insieme sulla stessa strada: sostenibilità, valorizzazione ambientale e culturale, senza sbandierare bandiere.

 

Come iscriversi
Per informazioni e prenotazioni: salineditrapani@wwf.it. Si partecipa gratis, ma bisogna muoversi in fretta. Perché il numero massimo è quello, e una volta raggiunto si chiude.

 

 


 









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