“Uffici stampa fuori dalle regole”: Assostampa Trapani attacca Comune e Provincia

03/06/2026 18:06:00

Assostampa Trapani torna a colpire sul tema dell’informazione istituzionale negli enti pubblici e lo fa con un documento dell’ANCI in mano. Il sindacato dei giornalisti sostiene che nei Comuni e negli enti locali l’attività degli uffici stampa non possa essere affidata stabilmente a collaborazioni esterne, partite Iva o servizi esternalizzati, perché si tratta di una funzione pubblica che deve restare interna all’amministrazione.



Nella nota diffusa dalla segreteria provinciale, Assostampa richiama il nuovo Quaderno operativo dell’ANCI dedicato ai giornalisti pubblici, nato dal protocollo nazionale firmato con la FNSI. Il documento specifica che l’incarico di responsabile dell’ufficio stampa rientra nel lavoro subordinato e che gli enti locali devono dotarsi di strutture interne dedicate all’informazione istituzionale.



Il sindacato cita anche una sentenza della Corte dei Conti del 2019 secondo cui “l’ente non può esternalizzare integralmente e permanentemente l’intero servizio di informazione e comunicazione”, perché la funzione deve rimanere all’interno della pubblica amministrazione. Per i giudici contabili, prorogare nel tempo situazioni di questo tipo può persino determinare responsabilità erariali.



Nel mirino di Assostampa torna così il Comune di Trapani. Il sindacato parla di una situazione “paradossale” perché Palazzo d’Alì aveva bandito e concluso un concorso pubblico per addetto stampa senza però arrivare all’assunzione della vincitrice. Nel frattempo, secondo Assostampa, la comunicazione istituzionale continuerebbe ad essere gestita direttamente dal sindaco o dal portavoce.



Il sindaco Giacomo Tranchida replica e ricostruisce la vicenda dal punto di vista amministrativo. “La graduatoria del concorso pubblico per addetto stampa, espletato alcuni anni fa, è ad oggi scaduta. Per questo motivo non è stato e non è più possibile procedere all’assunzione della candidata risultata vincitrice all’epoca”.



Tranchida spiega che il problema sarebbe nato dai ritardi nell’approvazione dei bilanci comunali. “La mancata assunzione non fu una scelta discrezionale, ma perché non avevamo ancora i bilanci e, siccome le graduatorie scadono dopo due anni, non è stato poi legalmente possibile procedere”.



Il sindaco respinge però l’idea che il Comune sia contrario all’istituzione dell’ufficio stampa. “L’aver fatto il concorso per ufficio stampa ci vedeva d’accordo sull’istituzione di detto ufficio. Siamo ed eravamo d’accordo sul fatto che l’Ente ne abbia bisogno”, afferma, ricordando anche che una nuova assunzione sarebbe stata prevista nel PIAO del Comune.

Sul fronte della comunicazione quotidiana dell’ente, Tranchida sostiene che l’attività venga gestita dagli uffici comunali.

“Per garantire ai cittadini l’accesso alle informazioni su delibere, avvisi, scadenze e servizi, le comunicazioni istituzionali vengono curate dagli uffici del Sindaco in coordinamento con il Segretario Generale. È una gestione transitoria, non la sostituzione di un ufficio stampa”.



Poi difende apertamente il ruolo del proprio portavoce. “Il mio Portavoce cura la comunicazione politica dove io sono il diretto interessato, il resto è compito degli uffici”. E aggiunge: “Nessuno può vietarmi di nominare un Portavoce del Sindaco per la comunicazione prettamente politica”.



Nella replica il sindaco rivendica anche il proprio stile amministrativo e comunicativo. “È risaputo che scrivo molto e curo tanti e diversi dettagli del Comune in cui sono Sindaco. Continuo e continuerò a farlo”.



Assostampa, però, non si ferma al Comune di Trapani e allarga il confronto anche al Libero Consorzio comunale, ricordando che il bando per l’addetto stampa annunciato nei mesi scorsi non sarebbe ancora stato pubblicato.



Lo scontro, quindi, non riguarda soltanto un concorso scaduto o una figura professionale mancante. Sul tavolo c’è il modo in cui gli enti pubblici gestiscono l’informazione istituzionale, il confine tra comunicazione politica e attività amministrativa e il rispetto delle regole fissate dalla legge nazionale sulla comunicazione pubblica.



