Buongiorno24 del 9 Giugno 2026

09/06/2026 09:14:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con la politica siciliana. Il risultato del ballottaggio di Agrigento scuote gli equilibri regionali. Michele Sodano diventa sindaco con una vittoria schiacciante e il centrodestra incassa una sconfitta che va ben oltre i confini della città dei Templi. Oggi analizziamo il significato politico di questo voto e le ripercussioni che potrebbe avere sulla maggioranza che sostiene il presidente della Regione Renato Schifani.

Restiamo in Sicilia con una vicenda che riguarda da vicino la provincia di Trapani. Sei arresti e quattro misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova su un'organizzazione accusata di gestire il traffico di migranti dalla Tunisia a Pantelleria. Secondo gli investigatori sarebbero stati organizzati viaggi clandestini per oltre 120 persone, con guadagni di migliaia di euro per ogni traversata.

A Trapani si chiude nel modo più doloroso la vicenda della scomparsa di Vito Croce. Dopo settimane di ricerche, il corpo del 54enne è stato trovato all'interno della sua auto recuperata dalle acque del porto, nella zona del Ronciglio. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il veicolo a finire in mare.

Parleremo poi di una denuncia che arriva da circa quaranta aspiranti conducenti NCC della provincia di Trapani. Hanno presentato domanda lo scorso dicembre e attendono ancora di sostenere l'esame necessario per ottenere l'abilitazione. Un ritardo che, denunciano, impedisce loro di lavorare proprio mentre il settore lamenta una carenza di autisti.

Ci spostiamo quindi nel Belice, dove domani verrà inaugurata la Poggioreale storica. Dopo 58 anni dal terremoto del 1968, il borgo fantasma torna ad aprirsi ai visitatori grazie a un progetto finanziato con fondi del PNRR. Attesi per l'occasione il ministro Nello Musumeci, il presidente Schifani e numerose autorità regionali.

Torneremo inoltre sul dibattito che continua ad animare Trapani sulla movida e sulle nuove regole per il centro storico, tra le richieste dei residenti e le preoccupazioni degli operatori economici.

Infine uno sguardo alle infrastrutture: arriva il via libera per i lavori sulla strada provinciale Scopello-San Vito Lo Capo, un intervento atteso da anni che punta a migliorare la sicurezza di una delle arterie più importanti per il turismo della provincia.

Questi e altri temi nella puntata di oggi di Buongiorno24, il nostro appuntamento quotidiano per sapere e capire. Vi aspettiamo in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101.



