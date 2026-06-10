Giovani e lavoro, Schifani alla Kore Business School: “Investiamo sul capitale umano”

10/06/2026 02:00:00

«Investire sul capitale umano significa investire sul futuro della Sicilia». Con queste parole il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è intervenuto alla presentazione della “Kore Business School”, ospitata nel pomeriggio presso la sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, iniziativa promossa da Confindustria Sicilia e dall’Università Kore di Enna.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sul tema della formazione, dell’occupazione giovanile e del rapporto tra sistema universitario e mondo produttivo, con particolare attenzione alle strategie per trattenere in Sicilia i giovani talenti.

Schifani ha sottolineato come per troppo tempo l’Isola abbia assistito a una costante “fuga di cervelli” verso altre regioni o l’estero: «Per anni la Sicilia ha visto partire migliaia di giovani in cerca di opportunità che spesso non trovavano qui. La fuga dei talenti non si contrasta con gli slogan, ma creando sviluppo, lavoro qualificato e fiducia nel futuro».

Nel suo intervento, il presidente della Regione ha rivendicato i risultati dell’azione di governo sul piano economico e finanziario, evidenziando il miglioramento della reputazione della Sicilia presso le agenzie di rating internazionali e una crescente attrattività per gli investimenti.

Un passaggio centrale del discorso è stato dedicato al tema delle competenze: «Il vero fattore competitivo oggi è rappresentato dalle competenze. Per questo stiamo puntando sulla formazione tecnica superiore, sull’aggiornamento professionale e sul rafforzamento del legame tra università e sistema produttivo».

Schifani ha inoltre annunciato il proseguimento delle riforme nel settore della formazione professionale, con l’obiettivo di renderla più aderente alle reali esigenze del mercato del lavoro: «Stiamo portando avanti una riforma per superare vecchie rigidità e permettere ai giovani siciliani di agganciare davvero le richieste del mondo del lavoro».

Infine, la visione di lungo periodo: fare della Sicilia non solo una regione capace di attrarre investimenti, ma anche di trattenere e valorizzare i talenti: «I nostri ragazzi non chiedono assistenza, ma opportunità. E le opportunità nascono da un’economia che cresce».



