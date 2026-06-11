11 Giugno: inizia il Mondiale, missili Usa sull'Iran, Bill Gates ascoltato su Epstein

11/06/2026 07:12:00

E' l'11 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Inizia oggi il Campionato Mondiale di calcio delle Tre Americhe: si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Stasera la cerimonia di apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, seguita dal primo incontro tra i padroni dfi casa e il Sudafrica

• Dopo averla ventilata per giorni, Trump ha lanciato una pioggia di 49 missili sull’Iran. Poi ha minacciato gli ayatollah: un accordo o altre bombe. Teheran ha smentito di aver chiesto tregue e ha stretto la morsa su Hormuz, mentre un aereo americano ha colpito una nave da carico provocando almeno tre vittime

• Trump deve affrontare l’inflazione, salita al 4,2 per cento, che potrebbe frenare la discesa dei dazi

• Bill Gates, ascoltato dal Congresso Usa, ha ammesso che fu un errore frequentare Epstein, ma ha ribadito di non aver mai partecipato ai suoi festini

• In Germania Alice Weidel, leader del partito di estrema destra neonazista Afd, è la donna più gradita all’elettorato. Afd nei sondaggi sfiora il 30 per cento

• In Crimea l’esercito ucraino ha colpito alcune centrali energetiche, provocando una penuria di carburante. Un altro missile di Kiev ha raggiunto il museo della guerra

• Dopo il derby finito nella violenza, le tifoserie di Juve e Toro sono state punite con 10 giornate di squalifica

• Nelle indagini su presunte corruzioni nei lavori per il ponte sullo Stretto, è emerso che chi tirava le fila dell’affare avrebbe voluto corrompere altri due giudici, oltre a quello già avvicinato



• La Procura di Rimini potrebbe proporre ricorso contro la sentenza d’appello che ha assolto Louis Dassilva dall’accusadi aver ucciso una pensionata

• Beatrice Venezi ha citato per diffamazione il teatro della Fenice che aveva sospeso il suo incarico di direttrice d’orchestra

• Nel testimoniare al processo Baiardo, l’editore Urbano Cairo ha smentito Massimo Giletti a proposito di una trasmissione mai andata in onda su La7 riguardante presunti contatti dei fratelli Berlusconi con personaggi legati alla mafia

• Il governo ha congelato il decreto sui medici di famiglia inserito nella riforma sanitaria. Sul punto la maggioranza si è spaccata: Lega da una parte, FI e FdI dall’altra

• Un provvedimento governativo dà il via libera alle applicazioni dell’Ai nella pubblica amministrazione

• Attesissimo debutto di SpaceX alla Borsa di New York. Il titolo di Musk potrebbe rastrellare 75 miliardi di dollari, forse anche di più

• L’inflazione europea non è ancora sotto controllo e oggi la Bce potrebbe alzare i tassi

• Un grande squalo bianco è stato visto e fotografato a 40 metri di profondità nelle acque del Canale di Sicilia

• Un ex pilota di Air Canada è finito in carcere per frode: si è scoperto che per ben 17 anni era riuscito a pilotare aerei di linea senza avere la necessaria licenza

• Uno straordinario cimitero della balene è stato scoperto nel Pacifico: gli esperti stimano che abbia 5 milioni di anni

• Nel tototema della maturità 2026 è probabile che una traccia sia sull’Ai

• Il Pakistan è tornato a bombardare zone afghane di frontiera: il bilancio è di 13 morti

• Papa Leone XIV ha visitato la Sagrada Familia di Barcellona appena completata ed è tornato a invocare la pace

• Grandine e raffiche di vento hanno colpito parte della Lombardia centro-occidentale. Gravi i danni

• All’Assemblea di Confcommercio Meloni ha escluso che il governo possa ricorrere a una patrimoniale. Punta invece a una diminuzione dell’Irpef

• Ad Acqui, in Piemonte, ha debuttato il primo assessore realizzato con l’Ai: si chiama Eva

• La Corte dei Conti ha chiesto 15 milioni di risarcimento ai tre imputati della tragedia del Mottarone, che hanno patteggiato la pena

• Un uomo di 32 anni è stato arrestato per aver violentato in tempi diversi due ragazze in piazza del Duomo a Milano

• Il giornalista Milo Infante ha lasciato la Rai per Mediaset

• È scomparsa a 65 anni la conduttrice tv Patrizia Caselli. Aveva avuto una lunga relazione con Bettino Craxi e lo aveva seguito in esilio ad Hammamet

• Sono morti anche al fotografo inglese John Claridge (82 anni) e lo sceneggiatore americano William Hasley (78)



Titoli

Corriere della sera: Trump, nuovo attacco all’Iran

la Repubblica: Gli Usa lanciano / nuovo attacco all’Iran

La Stampa: «Perché il fisco è ingiusto»

Il Sole 24 Ore: Iperammortamento, via alle domande

Il Messaggero: Trump attacca ancora l’Iran

Il Giornale: Meloni: «Mai la patrimoniale»

Avvenire: Medici, eutanasia / di una riforma

Qn: Meloni, prove di manovra / «Meno tasse al ceto medio

Il Fatto: Netanyahu: nuova guerra / a Gaza per rinviare il voto

Leggo: Meloni: «Meno tasse al ceto medio»

Libero: «Mai una patrimoniale»

La Verità: La sanità sarà a pagamento / per gli italiani all’estero / I clandestini? Tutto gratis

Il Mattino: Medici di famiglia, stop riforma

il manifesto: Campo minato

il Quotidiano del Sud: Meloni, patrimoniale mai

Domani: Trump: «Colpiamo duro Teheran» / Ma la diplomazia resiste ai missili



