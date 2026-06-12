Custonaci: riapre anche "Il Sentiero del Mare" della Riserva di Monte Cofano 

12/06/2026 07:26:00

Buone notizie per escursionisti, amanti della natura e visitatori della costa trapanese: torna completamente fruibile il “Sentiero del Mare” della Riserva Naturale Orientata Monte Cofano, uno dei percorsi più suggestivi dell'intero territorio.

La riapertura è stata resa possibile grazie agli interventi eseguiti dal personale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, ente gestore della riserva. Nelle ultime settimane sono stati effettuati monitoraggi e lavori di manutenzione che hanno riguardato il ripristino del piano di calpestio, la sistemazione di alcuni tratti di staccionata danneggiati e il rinnovo della segnaletica lungo il percorso.

Il sentiero collega l'ingresso occidentale della riserva, in località Cornino, con quello orientale di Frassino, attraversando uno dei tratti costieri più affascinanti della Sicilia occidentale, tra mare cristallino, falesie e paesaggi incontaminati.

A dare notizia della riapertura è stato il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, che nelle scorse settimane aveva sollecitato interventi per consentire il ritorno alla piena fruizione dell'area protetta. «Riapre la Riserva di Monte Cofano», ha commentato il primo cittadino, esprimendo soddisfazione per il completamento dei lavori.

La riapertura del Sentiero del Mare si aggiunge a quella di altri importanti percorsi escursionistici della riserva. Già dal 1° maggio scorso erano infatti tornati accessibili il sentiero “Scaletta Cofano”, che collega Cornino a Frassino attraversando l'interno del promontorio, e il sentiero “Baglio Cofano”, che conduce dall'antico baglio fino alla storica Torre della Tonnara.

Con il ripristino di tutti i principali itinerari, la Riserva di Monte Cofano torna così ad accogliere visitatori e appassionati di trekking, offrendo nuovamente la possibilità di esplorare integralmente uno dei gioielli naturalistici più apprezzati della provincia di Trapani.



