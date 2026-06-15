Sicilia tra temporali e caldo africano: domani allerta gialla, poi arriva l'estate torrida

15/06/2026 17:30:00

Prima i temporali, poi il caldo africano. È questo lo scenario che si profila per la Sicilia nei prossimi giorni, con una fase di instabilità prevista per martedì 16 giugno e un successivo aumento delle temperature atteso a partire dal prossimo fine settimana.

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per gran parte dell'Isola. Nel corso della giornata sono previsti rovesci e temporali, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi e accompagnati da accumuli di pioggia moderati.

Temporali a macchia di leopardo

Secondo gli esperti, si tratterà di un maltempo tipicamente estivo, caratterizzato da fenomeni irregolari e difficili da localizzare con precisione. In alcune zone potrebbero verificarsi rovesci intensi nel giro di pochi minuti, mentre a pochi chilometri di distanza il tempo potrebbe restare stabile e soleggiato.

L'incertezza riguarda soprattutto la distribuzione delle precipitazioni. Alcuni modelli previsionali indicano una maggiore probabilità di piogge anche sulla Sicilia occidentale, mentre altre elaborazioni concentrano i fenomeni tra il Palermitano e i settori orientali dell'Isola.

Non si esclude inoltre la formazione di temporali convettivi nelle ore più calde della giornata, alimentati dal forte riscaldamento del suolo. Si tratta di fenomeni generalmente brevi ma capaci di scaricare notevoli quantità d'acqua in poco tempo.

Temperature elevate nelle zone interne

Nonostante l'instabilità, le temperature massime resteranno elevate soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove il caldo continuerà a farsi sentire anche durante la fase perturbata.

Dal 20 giugno spazio all'anticiclone africano

Gli occhi dei meteorologi sono però già puntati verso la terza decade di giugno. A partire dai giorni 20 e 21 è infatti prevista una progressiva espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centrale, con effetti evidenti anche sulla Sicilia.

La nuova fase atmosferica dovrebbe favorire un aumento delle temperature e una maggiore stabilità, in un contesto che ormai si ripete con frequenza crescente negli ultimi anni. L'influenza dell'anticiclone delle Azzorre appare infatti sempre meno incisiva, lasciando spazio alle masse d'aria calda provenienti dal Nord Africa.

Più che i picchi, preoccupa la durata

Al momento non sono previste temperature record, ma gli esperti evidenziano un altro elemento da non sottovalutare: la persistenza del caldo. L'ondata in arrivo potrebbe infatti protrarsi per diversi giorni, mantenendo valori superiori alle medie stagionali e favorendo un progressivo aumento della sensazione di afa.

Con il riscaldamento delle acque del Mediterraneo e l'incremento dell'umidità, il disagio percepito potrebbe risultare maggiore rispetto a quanto indicato dai termometri.

Fine giugno con caldo ancora sopra la media

Le tendenze attuali indicano un possibile ridimensionamento dell'anticiclone africano nella parte finale del mese. Tuttavia, anche in questo scenario, la Sicilia dovrebbe continuare a fare i conti con temperature superiori ai valori tipici del periodo.

L'estate, insomma, sembra pronta a entrare definitivamente nel vivo, alternando brevi episodi temporaleschi a lunghe fasi di caldo stabile e persistente.



