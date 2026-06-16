Trapani, i numeri dell'economia/2. Occupazione in stallo: perché la crescita non basta 

16/06/2026 06:00:00

Più imprese, più turisti, più export. Ma non più lavoro. È il paradosso che emerge dall'analisi sull'andamento economico della provincia di Trapani realizzata dalla Camera di Commercio. Se nella prima puntata abbiamo raccontato i numeri della crescita, in questo secondo approfondimento ci occupiamo delle ombre che continuano ad accompagnare l'economia trapanese. Perché dietro i record delle esportazioni e la ripresa di alcuni settori restano un'occupazione sostanzialmente ferma, salari e redditi ancora bassi e un divario con il resto del Paese che fatica a ridursi.



Occupazione ferma nonostante la crescita

Se il primo dato che emerge dal report è quello di una provincia che negli ultimi anni ha mostrato segnali di dinamismo, il secondo racconta una realtà molto più complessa. Perché la crescita economica registrata da diversi indicatori non si è tradotta, almeno per il momento, in un analogo aumento dell'occupazione.

Secondo l'analisi della Camera di Commercio, nel 2024 il numero degli occupati in provincia di Trapani è rimasto sostanzialmente fermo a quota 123 mila. Un dato che interrompe la crescita registrata nel 2023 e che assume un significato ancora più rilevante se confrontato con quanto accaduto nel resto della Sicilia. Mentre tutte le altre province dell'Isola hanno fatto registrare aumenti occupazionali, in alcuni casi anche consistenti, Trapani è rimasta praticamente immobile.



Un tasso di occupazione tra i più bassi d'Italia

Il dato appare ancora più evidente osservando il tasso di occupazione. Nel 2024 si attesta al 46,2%, appena superiore al 45,9% dell'anno precedente. Un miglioramento minimo che, secondo il report, è legato soprattutto alla diminuzione della popolazione in età lavorativa più che a una reale crescita dei posti di lavoro.

Per avere un termine di paragone, il tasso medio nazionale è del 62,2%. Significa che in provincia di Trapani lavora meno di una persona su due tra quelle in età lavorativa. Un divario che continua a pesare sulla capacità del territorio di agganciare pienamente la ripresa economica.



Il nodo dell'occupazione femminile

A pesare è soprattutto il divario occupazionale femminile. Il tasso di occupazione delle donne si ferma al 33,9%, molto distante dal 53,3% registrato a livello nazionale. In termini pratici significa che nel territorio trapanese poco più di una donna su tre ha un lavoro.

È uno degli indicatori più significativi delle difficoltà strutturali del mercato del lavoro locale. Un dato che non riguarda soltanto le opportunità per le donne, ma che incide direttamente sulle possibilità di crescita economica e sociale dell'intera provincia.



I settori che perdono occupati

Anche osservando i diversi comparti emergono alcune contraddizioni. Mentre il turismo, le esportazioni e i servizi mostrano segnali positivi, alcuni settori fondamentali per l'occupazione hanno registrato una flessione.

Il commercio, gli alberghi e i ristoranti, che rappresentano uno dei pilastri dell'economia trapanese, hanno perso circa 4 mila occupati rispetto all'anno precedente. In calo anche l'agricoltura, che dopo la crescita del 2023 è tornata ai livelli del 2022. Le costruzioni, invece, restano sostanzialmente ferme, confermando il rallentamento già iniziato dopo la stagione dei bonus edilizi.



Cresce la ricchezza prodotta

Eppure la ricchezza prodotta dal territorio continua ad aumentare. Nel 2023, ultimo dato disponibile, il valore aggiunto della provincia di Trapani ha raggiunto i 7,4 miliardi di euro, con una crescita del 7,3% rispetto all'anno precedente.

Si tratta di un incremento superiore alla media nazionale e che colloca Trapani tra le province italiane che hanno registrato gli aumenti più consistenti. La spinta arriva soprattutto dai servizi alle imprese, dalle attività finanziarie, immobiliari e professionali, ma anche dal settore primario, che comprende agricoltura e pesca.

Sono numeri che confermano come l'economia provinciale sia stata capace di creare nuova ricchezza. Il problema è che questa crescita non sembra ancora produrre effetti altrettanto evidenti sul mercato del lavoro.



Redditi ancora lontani dalla media nazionale

Lo stesso discorso vale per il reddito delle famiglie. Sebbene il reddito disponibile complessivo sia aumentato negli ultimi anni, Trapani continua a occupare le posizioni basse delle classifiche nazionali.

Il reddito disponibile pro capite si ferma a poco più di 15 mila euro annui, pari a circa il 72% della media italiana. Un dato che evidenzia come il recupero economico non sia stato sufficiente a colmare il divario con le aree più sviluppate del Paese.



Il confronto con Ragusa

Nel report della Camera di Commercio viene richiamato anche il caso di Ragusa, una provincia che, pur avendo un'economia basata anch'essa su turismo e agricoltura, presenta livelli occupazionali molto più vicini alla media nazionale.

Un confronto che pone interrogativi importanti sulle caratteristiche del mercato del lavoro trapanese e sulla capacità del sistema economico locale di trasformare la crescita in occupazione stabile e diffusa.



La sfida dei prossimi anni

È qui che emerge il vero nodo della questione. I numeri raccontano una provincia che esporta di più, attira più turisti e registra un aumento delle imprese. Ma raccontano anche un territorio che fatica ancora a tradurre questi risultati in opportunità concrete per chi vive e lavora qui.

La sfida dei prossimi anni non sarà quindi soltanto continuare a crescere. Sarà soprattutto fare in modo che quella crescita arrivi nelle famiglie, aumenti l'occupazione e riduca le distanze che ancora separano Trapani dalle aree più dinamiche del Paese. È su questo terreno che si misurerà il futuro dell'economia trapanese.



