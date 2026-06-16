Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
16/06/2026 07:38:00

Sicilia, oggi temporali e allerta gialla: poi torna il gran caldo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/sicilia-oggi-temporali-e-allerta-gialla-poi-torna-il-gran-caldo-450.jpg

Dopo giorni di caldo estivo, la Sicilia fa i conti con una parentesi di instabilità. Per oggi è stata diramata un’allerta gialla su gran parte dell’Isola, segnale di una giornata da monitorare con attenzione.

 

Sono attesi rovesci e temporali a macchia di leopardo, soprattutto nelle aree centro-settentrionali e interne. I fenomeni potranno essere anche intensi ma brevi, tipici del periodo: in alcune zone piogge improvvise e abbondanti, mentre a pochi chilometri di distanza il tempo potrebbe restare asciutto.

Le province più esposte risultano Palermo, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania, mentre Siracusano e Ragusano restano ai margini dei fenomeni. Non si escludono locali allagamenti o disagi temporanei, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Nonostante l’instabilità, le temperature restano elevate, in particolare nelle zone interne, dove il caldo continuerà a farsi sentire anche durante i temporali.

 

Cosa significa l’allerta gialla

Si tratta di un livello di attenzione intermedio: indica la possibilità di fenomeni intensi ma localizzati. Tradotto: niente panico, ma occhi aperti. Meglio evitare spostamenti inutili nelle ore peggiori e prestare attenzione a zone a rischio allagamenti.

 

Tendenza: pausa breve, poi arriva il caldo

La fase instabile sarà rapida. Già da mercoledì il tempo tornerà stabile, con il ritorno del sole su tutta la regione.

Ma il vero cambio di scenario arriverà nel fine settimana: l’anticiclone africano è pronto a espandersi sul Mediterraneo, riportando caldo intenso e condizioni pienamente estive.

Le temperature torneranno a salire sopra la media, con afa in aumento e valori che, nei giorni successivi, potranno diventare elevati anche durante la notte.









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...