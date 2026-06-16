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Sport
16/06/2026 14:32:00

Mountain Bike: Andrea Virga vince la RWE Granfondo di Santa Ninfa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/mountain-bike-andrea-virga-vince-la-rwe-granfondo-di-santa-ninfa-450.jpg

E’ Andrea Virga il re incontrastato della RWE Granfondo di Santa Ninfa, che nel bellissimo borgo trapanese ha vissuto la sua edizione numero 12. Il corridore del Team Race Mountain si conferma pressoché imbattibile nel panorama siciliano delle ruote grosse allungando la sua collezione di successi e succedendo nell’albo d’oro della manifestazione a Emanuele Spica. La manifestazione allestita dal Finestrelle Bikers, valida come tappa conclusiva del 3 Coast Challenge e per la Coppa Sicilia oltre che per il Campionato Regionale CSI, era disegnata su 44 km per un dislivello di 1.343 metri, un percorso arcigno che ha esaltato le qualità di Virga, primo al traguardo in 1h57’14”. Unico avversario in grado di scendere sotto le due ore è stato Lorenzo Adamo, staccato alla fine di 2 minuti esatti. Terzo gradino del podio per Michele Gazzara (New Era Cycling) a 6’05”, seguito da Giovanni Scarso (Nonsolobike) a 7’00” e da Manuel Oddo (Monreal Racing Team) a 8’06”.
Fra le donne prima piazza per Alessandra Tortorici (Jato Mountain Bikers) che in 2h49’23” ha prevalso per 7’49” su Elisa Stodiale (Madone Bike) e per 18’43” su Benedetta Simonetti (Bike Project). Sia Virga che la Tortorici si sono aggiudicati anche il premio come vincitori del Gran Premio della Montagna. La stessa Tortorici ha anche staccato il biglietto per il Campionato del Mondo Master che si svolgerà a San Martino di Castrozza nel secondo weekend di settembre. Fra gli uomini l’onore spetta a Michele Gazzara, primo Master al traguardo. Ben 206 al traguardo. Il percorso breve di 20 km per 500 metri ha premiato Mauro Fiordilino (Camaci Friend Bike) in 1h00’57” e Ninfa Gumina (Jato Mountain Bikers) in 1h02’08”. Da notare la grande affluenza alla prova di E-bike, anche questa valida per la Coppa Sicilia con 28 corridori all’arrivo e successo per Fabio Rizzo (Akra Bike Agrigento) in 1h22’11”.
Una giornata che sarà difficile dimenticare, quella vissuta a Santa Ninfa, grazie anche all’amministrazione locale, al main sponsor ed alle aziende del luogo che hanno creduto nel progetto e che hanno offerto parte dei premi. Un grazie speciale a tutti i volontari sparsi sul percorso e dediti ai vari servizi, che hanno reso la RWE Granfondo di Santa Ninfa uno dei grandi appuntamenti di mountain bike del Sud d’Italia.









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