Disability Manager, Chinnici (Pd): “Dalla Regione apertura importante, ora si passi ai fatti”

17/06/2026 16:00:00

La Regione Siciliana potrebbe presto avviare il percorso per l’istituzione della figura del Disability Manager. Ad annunciarlo è la deputata regionale del Partito Democratico Valentina Chinnici, che esprime soddisfazione per la disponibilità manifestata dall’assessora regionale agli Enti locali nel corso di un’audizione tenutasi in Prima Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana. Secondo Chinnici, l’apertura dell’assessorato rappresenta un primo passo concreto verso il superamento di un ritardo che, a suo giudizio, la Sicilia non può più permettersi di accumulare su un tema legato ai diritti e all’inclusione delle persone con disabilità.

La richiesta di un tavolo tecnico

La parlamentare dem ha ricordato di essere la prima firmataria dell’interrogazione che ha portato all’attenzione dell’Ars la mancata nomina del Disability Manager all’interno dell’amministrazione regionale. Nel corso dell’audizione, l’assessora avrebbe manifestato la disponibilità a convocare un tavolo tecnico per definire il percorso necessario all’istituzione della figura.

«Adesso è necessario passare rapidamente dalle intenzioni agli atti concreti», sottolinea Chinnici, che è anche presidente dell’intergruppo parlamentare per la salute mentale.

Una figura prevista dalla normativa

La deputata evidenzia come il Disability Manager non rappresenti una scelta facoltativa per le pubbliche amministrazioni, ma una figura prevista dalla normativa nazionale con il compito di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e garantire l’accessibilità degli ambienti fisici e digitali.

Secondo Chinnici, diverse Regioni italiane, tra cui Lombardia, Lazio e Sardegna, hanno già provveduto ad adottare questo strumento, mentre la Sicilia continua a registrare un ritardo che incide sulla piena tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Ufficio dedicato e registro regionale

Tra le proposte avanzate dal Partito Democratico vi sono anche la creazione di un ufficio specifico e l’istituzione di un registro regionale dei Disability Manager, con l’obiettivo di assicurare criteri uniformi e adeguate garanzie di accessibilità su tutto il territorio siciliano.

«Dobbiamo garantire piena inclusione e pari opportunità – afferma Chinnici – per i lavoratori con disabilità e per le loro famiglie, che troppo spesso si trovano ad affrontare difficoltà senza un adeguato supporto istituzionale».



