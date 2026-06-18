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» Dalla Regione
18/06/2026 00:00:00

Energia, dalla Regione 31 milioni per l’idrogeno verde: ecco chi può partecipare al bando

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/energia-dalla-regione-31-milioni-per-l-idrogeno-verde-ecco-chi-puo-partecipare-al-bando-450.jpg

La Regione Siciliana accelera sulla transizione energetica e mette in campo 31 milioni di euro per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha pubblicato il bando “H2 Sicilia – Idrogeno rinnovabile, decarbonizzazione, sviluppo”, finanziato nell’ambito del Programma Fesr Sicilia 2021-2027. L’obiettivo è favorire la decarbonizzazione dei sistemi produttivi e accompagnare le imprese verso modelli energetici più sostenibili e innovativi.

 

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a micro, piccole, medie e grandi imprese, sia in forma singola che associata. Le agevolazioni serviranno a finanziare la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno verde, inclusi sistemi di generazione da fonti energetiche rinnovabili, impianti di accumulo e stoccaggio dell’energia e interventi di riconversione produttiva.

Per accedere ai contributi sarà necessario presentare progetti con un investimento minimo di un milione di euro.

 

Contributi fino a 10 milioni per progetto

La misura prevede contributi a fondo perduto fino a un massimo di 10 milioni di euro per ciascun progetto.

Particolarmente rilevante l’intensità dell’aiuto prevista per la produzione di idrogeno rinnovabile: il sostegno pubblico potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili, favorendo così investimenti strategici in un settore considerato centrale per il futuro energetico europeo.

Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

 

Colianni: «Una leva strategica per la competitività»

«L'idrogeno rinnovabile – afferma l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni – rappresenta una leva strategica per accelerare la decarbonizzazione del sistema produttivo, rafforzare la competitività delle imprese e attrarre nuovi investimenti».

«Con questo provvedimento – aggiunge – sosteniamo concretamente i processi di innovazione, accompagnando il tessuto produttivo verso una transizione energetica capace di coniugare crescita economica, sostenibilità e sviluppo».

 

Sicilia verso la transizione energetica

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione per favorire la diffusione delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni climalteranti. L’idrogeno verde, prodotto utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili, è infatti considerato uno degli strumenti chiave per la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti.

Con questo nuovo bando, la Sicilia punta a rafforzare il proprio ruolo nei processi di innovazione energetica e a creare nuove opportunità di sviluppo per il sistema produttivo regionale.

 









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